El documento digital que te permite viajar dentro de EEUU de forma legal: no es Real ID, visa ni pasaporte

Justo a tiempo para la temporada alta de viajes de fin de año, los aeropuertos de Estados Unidos modernizaron sus controles de seguridad al aceptar la nueva identificación digital de Apple en más de 250 terminales aéreas.

Desde el pasado 12 de noviembre, los usuarios pueden utilizar esta credencial beta basada en los datos de su pasaporte estadounidense para abordar vuelos domésticos, ofreciendo una alternativa importante.

Según detalla El Cronista, este documento es válido para quienes aún no cuentan con una licencia Real ID, cuya obligatoriedad para abordar rige desde el 7 de mayo.

Consideraciones

Aunque esta herramienta facilita el tránsito por los puntos de control de la TSA, la compañía tecnológica enfatiza que este formato digital no sustituye al documento físico para cruzar fronteras internacionales ni para salir del país, funcionando exclusivamente para vuelos nacionales.

La activación de este documento virtual refuerza la seguridad biométrica y simplifica la logística del viajero: el usuario debe escanear el chip trasero de su pasaporte y tomarse una selfie a través de la opción "Identificación digital" en el menú "Agregar" de la app Apple Wallet.

Procedimiento

Al llegar al control de seguridad, el pasajero solo necesita presionar dos veces el botón lateral o de inicio del iPhone y autenticar su identidad mediante Face ID o Touch ID frente al lector, sin necesidad de entregar el dispositivo al oficial.

Esta funcionalidad amplía la iniciativa de 2022 que permitía digitalizar licencias de conducir estatales, consolidando al teléfono inteligente como una herramienta clave para reducir tiempos de espera en un periodo de alto tráfico aéreo.

