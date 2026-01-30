Rotura de tubería matriz colapsa avenida de La Yaguara: 30 de enero

Suscríbete a nuestros canales

En la avenida principal de La Yaguara, en Caracas, se reportó la rotura de una tubería de aguas blancas.

En redes sociales se informó que el incidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este viernes por lo que el paso estaba restringido.

La cuenta en X @MaquinaDelAire difundió un material audiovisual de la vía anegada.

Ante esta situación, recomiendan a los conductores que transitan por el sector tomar vías alternas para evitar inconvenientes y retrasos.

Se espera que pronto, luego de la intervención de las autoridades competentes. se restablezca el tránsito de manera regular.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube