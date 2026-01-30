Caracas

Rotura de tubería matriz colapsa avenida de La Yaguara: 30 de enero

Recomiendan a los conductores que transitan por el sector tomar vías alternas para evitar inconvenientes

Por Maria Isabel Rangel
Viernes, 30 de enero de 2026 a las 10:02 am
Rotura de tubería matriz colapsa avenida de La Yaguara: 30 de enero
Referencial

En la avenida principal de La Yaguara, en Caracas, se reportó la rotura de una tubería de aguas blancas.

En redes sociales se informó que el incidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este viernes por lo que el paso estaba restringido.

La cuenta en X @MaquinaDelAire difundió un material audiovisual de la vía anegada. 

Ante esta situación, recomiendan a los conductores que transitan por el sector tomar vías alternas para evitar inconvenientes y retrasos.

Se espera que pronto, luego de la intervención de las autoridades competentes. se restablezca el tránsito de manera regular.

Viernes 30 de Enero - 2026
