Bohemia de colección: José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles

La revista Bohemia lanza edición especial dedicada a los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles

La revista Bohemia presenta una edición de colección imperdible con motivo de la reciente canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos. Una entrega histórica que resalta la fe, el legado y la identidad espiritual de un país.

Esta publicación constituye un tesoro tanto para coleccionistas como para devotos, al ofrecer un recuerdo tangible de un acontecimiento trascendental para Venezuela y para la Iglesia Católica en el mundo.

¿Dónde comprar la revista de José Gregorio y Carmen Rendiles?

La edición especial está disponible en kioscos y puntos de venta de todo el país. Además, puedes realizar compras al mayor. Los interesados pueden comunicarse al teléfono: +58 424-1221655. Una oportunidad única para asegurar un producto con gran valor histórico y cultural.

Contenido exclusivo

Este número conmemorativo rinde homenaje a dos figuras que transformaron la fe, la ciencia y la entrega al prójimo:

José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, cuya vida estuvo guiada por la humildad, el amor y el servicio. La revista ofrece un recorrido por su obra y legado, además de fotografías inéditas de la ceremonia de canonización y testimonios de milagros que han fortalecido la devoción en su nombre.

Madre Carmen Rendiles, ejemplo de consagración, cuyo carisma y vocación al servicio continúan inspirando a generaciones. Sus aportes y vida espiritual también ocupan un lugar destacado en este especial desde el Vaticano.

Bohemia fusiona en esta edición historia, devoción y periodismo de calidad, con reportajes y documentos nunca antes publicados. ¡Una revista que quedará para la historia!

Por Andrea Matos Viveiros

