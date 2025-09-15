Final de La Vuelta a España deja más de 20 policías lesionados: esto se sabe de los detenidos

Ciclismo

Por Selene Rivera
Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 12:14 am
Foto: EFE

Este domingo, más de 20 oficiales de la Policía resultaron heridos durante el evento deportivo La Vuelta a España, el cual se celebró en la ciudad de Madrid.

Fuentes oficiales aseguran que hay algunas personas detenidas tras los incidentes de hoy durante la última etapa de la La Vuelta a España.

En este sentido, afirmaron fuentes oficiales que al menos 22 policías nacionales presentan heridas y contusiones de distintos tipos por los objetos y vayas que les lanzaron.

Estos oficiales de la Policía Nacional resultaron heridos en cumplimiento de sus labores durante las protestas propalestinas que cortaron la última etapa del evento.

Un total de 1.100 agentes y 400 guardias civiles se desplegaron como parte del dispositivo de seguridad, sin embargo, los ciclistas no lograron llegar a la meta, lo que llevó a suspender la última etapa de La Vueta.

Protestas y detenciones

Los manifestantes tenían pensado llegar a la plaza de Cibeles, sin embargo, interrumpieron La Vuelta e ingresaron a pesar del dispositivo de seguridad que estaba desplegado.

Hasta el momento las autoridades confirmaron al menos dos detenciones por desorden público en diferentes puntos de Madrid.

Aunque los efectivos policiales intentaron evitar la interrupción del evento deportivo, algunos protestantes comenzaron a lanzar vallas de seguridad y demás objetos contra los agentes, además en algunos puntos atravesaron vallas en medio del camino de los ciclistas.

