¡Sorpresa mundial! El golpe millonario que destronó a Elon Musk

Por primera vez, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, se convirtió en la persona más rica del mundo, tras un histórico aumento en su fortuna que destronó a Elon Musk.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la riqueza de Ellison alcanzó los 393 mil millones de dólares, superando los 385 mil millones de Musk.

El monumental ascenso de Ellison ocurrió después de que las acciones de su empresa de bases de datos se dispararan un 41 % en un solo día.

Este crecimiento se debe a los resultados trimestrales de Oracle y las previsiones de fuerte crecimiento. El avance de 101 mil millones de dólares en su fortuna marca el mayor aumento diario jamás registrado.

La batalla de los titanes de la tecnología

El cambio en la cima de la lista de los más ricos del mundo pone fin al reinado de Musk, quien había mantenido el puesto durante más de 300 días.

Antes de recuperar el título el año pasado, Musk había perdido el primer lugar ante Jeff Bezos de Amazon y Bernard Arnault de LVMH.

El ascenso de Ellison y el retroceso de Musk demuestran la constante volatilidad de las grandes fortunas.

El rápido aumento de la riqueza de Ellison se basa en el éxito de Oracle, una de las mayores empresas de tecnología del mundo.

