Polémica migratoria: acusan a ICE de usar a niña autista como "cebo"

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Massachusetts retuvieron a una niña autista de 5 años durante un operativo para arrestar a su padre, un inmigrante de Guatemala.

El enfrentamiento ocurrió cuando los agentes de ICE llegaron a la vivienda para arrestar al padre. Cuando el hombre corrió a la casa para evadir el arresto, la niña quedó sola entre los agentes de inmigración.

La madre, en estado de angustia, les gritaba: "¡No la toquen! ¡Devuélvanme a mi hija, ella nació aquí!". La mujer también informó que la niña tiene autismo.

¿Cómo se resolvió el enfrentamiento con el ICE?

La tensión solo disminuyó cuando la policía local de Leominster intervino y logró recuperar a la niña de 5 años. Solo después de la intervención, los agentes de ICE se retiraron de la vivienda.

Dos días después, los agentes regresaron al domicilio y arrestaron al hombre, que ha vivido en Estados Unidos (EEUU) de forma ilegal por 22 años.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó categóricamente la acusación por la red social X. Tricia McLaughlin, subsecretaria de Comunicaciones del DHS, acusó al padre de abandonar a su hija, aunque la madre sostiene que él solo intentó resguardarse en la vivienda.

Las declaraciones de la subsecretaria de Comunicaciones del DHS contradicen la versión de la madre sobre el incidente, previo a la detención del inmigrante indocumentado.

