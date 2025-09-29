Florida se expande: JetBlue añade destinos en el Caribe y Latinoamérica

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea estadounidense JetBlue expande sus rutas desde el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood (FLL, por sus siglas en inglés) hacia el Caribe y Latinoamérica.

Según el reporte, sumará destinos desde su base en el sur de Florida, reseñó en su sitio web La Nación.

¿Cuáles serán las nuevas rutas de JetBlue?

Las nuevas rutas arrancan en noviembre con vuelos directos a Cali (Colombia) y San Pedro Sula (Honduras).

Además de los nuevos servicios, la aerolínea aumentará la frecuencia en destinos populares y ofrecerá a los viajeros del sur de Florida más opciones hacia los siguientes sitios:

Atlanta, Georgia: Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (ATL, por sus siglas en inglés)

Hartford, Connecticut: Aeropuerto Internacional Bradley (BDL, por sus siglas en inglés)

Boston, Massachusetts: Aeropuerto Internacional Logan (BOS, por sus siglas en inglés)

San Juan, Puerto Rico: Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU)

Cancún, México: Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN)

Kingston, Jamaica: Aeropuerto Internacional Norman Manley (KIN)

Punta Cana, República Dominicana: Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ)

San José, Costa Rica: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO)

Santiago, República Dominicana: Aeropuerto Internacional Cibao (STI)

Las salidas desde FLL serán las siguientes:

Cali, Colombia: Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (CLO)

Aruba: Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA)

Cartagena, Colombia: Aeropuerto Internacional Rafael Núñez (CTG)

Gran Caimán, Islas Caimán: Aeropuerto Internacional Owen Roberts (GCM)

Liberia, Costa Rica: Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (LIR)

Nueva Orleans: Aeropuerto Internacional Louis Armstrong (MSY)

Pittsburgh, Estados Unidos: Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (PIT, por sus siglas en inglés)

San Pedro Sula, Honduras: Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (SAP)

St. Maarten: Aeropuerto Internacional Princesa Juliana (SXM)

Todas estas rutas y vuelos adicionales, salvo Cali, Colombia, están disponibles para reservar a través de la página oficial de JetBlue y la app móvil.

