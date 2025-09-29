California saborea el Día Nacional del Café: descubre las famosas cadenas que lanzan ofertas

Suscríbete a nuestros canales

El Día Nacional del Café, que se celebra el 29 de septiembre, llega repleto de cafeína y ofertas irresistibles en todo California.

Grandes cadenas como Dunkin', Starbucks y muchas cafeterías locales se unen a la fiesta, brindando a los amantes del café la oportunidad de saborear su bebida favorita con descuentos o incluso gratis.

Es importante que los consumidores estén atentos a las aplicaciones y programas de fidelidad, ya que muchas de estas promociones están directamente relacionadas con ellos.

Dunkin' y Starbucks lideran las promociones del Día Nacional del Café

Las gigantes del café no se quedan atrás. Dunkin', por ejemplo, consiente a sus miembros de Dunkin' Rewards con un café mediano gratis, ya sea caliente o helado, al realizar cualquier compra.

Esta popular oferta nacional permite a los clientes empezar el día con su dosis de cafeína sin costo adicional (limitada a uno por miembro y excluye Cold Brew y Nitro Cold Brew).

Por su parte, Starbucks también reconoce la lealtad de sus clientes. Los miembros de Starbucks Rewards usualmente reciben beneficios especiales, como estrellas de bonificación al ordenar ciertos cafés.

Aunque las ofertas exactas varían anualmente y por ubicación, la cadena frecuentemente organiza degustaciones de café gratuitas, dirigidas por sus baristas y maestros cafeteros, en locales seleccionados.

Philz y otras cadenas locales se unen al festejo del Día Nacional del Café en California

Mientras las grandes corporaciones lanzan promociones a nivel nacional, la cultura cafetera de California brilla con sus cadenas regionales, reseña Desert Sun.

Aunque no siempre se detallan las ofertas específicas de Philz Coffee para el Día Nacional del Café en las promociones generales, se sugiere a los clientes que revisen su aplicación o se acerquen a sus tiendas.

Philz, famoso por sus mezclas únicas preparadas "taza por taza", suele tener iniciativas especiales para sus suscriptores o promociones en sus granos.

Otras cadenas con una fuerte presencia en el estado dorado, como Peet's Coffee, ofrecen descuentos atractivos a los miembros de su programa de fidelidad.

Los clientes de Peet's a menudo pueden disfrutar de un 50% de descuento en una bebida al hacer su pedido por adelantado a través de la aplicación Peetnik Rewards, lo que resalta la importancia de la tecnología para conseguir estas ofertas cafeteras.

En un panorama donde el consumo diario de café por adultos ha alcanzado su punto más alto en años, según la Asociación Nacional del Café, el Día Nacional del Café sirve como un catalizador para atraer y recompensar a los consumidores.

Los californianos tienen múltiples opciones para ahorrar en su bebida matutina, desde el clásico café caliente o helado de Dunkin' hasta las elaboradas mezclas de otras cafeterías.

Se aconseja a los bebedores de café verificar directamente con sus cafeterías locales en el Valle de Coachella y más allá para confirmar su participación y detalles específicos de las ofertas.

