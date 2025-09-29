¿Tu vivienda rentada en Dallas está en malas condiciones?: conozca el programa que fuerza a los arrendatarios a cumplir con la ley

Suscríbete a nuestros canales

En Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), ciertos inquilinos tienen una opción legal para garantizar que sus viviendas sean habitables y, que en caso de no serlo, su propietario se vea en la obligación de cumplir con lo necesario para que estas lo sean, le explicamos de qué se trata.

Estamos hablando del Programa de Inspección y Respuesta de Inquilinos Múltiples (MTIR), el cual tiene la misión de mejorar la calidad de vida de los inquilinos en Dallas.

Más específicamente, es una iniciativa de aplicación del código municipal que tiene como objetivo garantizar que las propiedades de alquiler multifamiliares (edificios de apartamentos, dúplex, etc.) en la ciudad cumplan con las Normas Mínimas de Propiedad.

Este programa busca activamente asegurar un entorno de vivienda seguro, limpio y saludable.

El Programa se creó en 1994 y ha evolucionado para incluir inspecciones calificadas, inspecciones de respuesta y proactivas junto con inspecciones de piscinas.

“El registro y la inspección obligatorios del alquiler proporcionan al inquilino una voz, una expectativa de condiciones de vida estándar y la seguridad de la voluntad del propietario de ser un buen propietario al cumplir. Estamos aquí para ayudar al inquilino”, señalan en la página de Dallas City Hall.

Así funciona el programa MTIR

Asegura que la propiedad cuente con servicios esenciales como agua caliente, aire acondicionado (en Dallas, se requiere para mantener la temperatura por debajo de 85∘F), electricidad y sistemas de plomería y ventilación funcionales.

Requiere que las propiedades multifamiliares sean inspeccionadas por la ciudad al menos una vez cada tres años, lo que permite detectar y corregir problemas de código incluso si no se ha presentado una queja específica.

El programa proporciona un sistema oficial y centralizado (a través de 311) para que los inquilinos reporten violaciones del código (como problemas con plagas, basura o fugas) que el propietario no ha resuelto.

El registro y la inspección son obligatorios, lo que presiona a los propietarios a ser diligentes. Si se encuentran violaciones, se les multa y se les exige corregirlas en un plazo determinado.

¿Quiénes califican?

Definición de vivienda de múltiples inquilinos:

Vivienda de múltiples inquilinos significa un uso multifamiliar como se define en la Sección 51A-4.209(b)(5) del Código de Desarrollo de Dallas o tres o más unidades de vivienda individuales en las mismas instalaciones y que están bajo propiedad común. Esto incluye:

Una instalación residencial grupal como se define en la Sección 51A-4.209(b)(3) del Código de Desarrollo de Dallas, un hotel o motel de estadía prolongada como se define en la Sección 51A-4.205(1.1) del Código de Desarrollo de Dallas y un hotel residencial como se define en las Secciones 51A-4.209(b)(5.1) del Código de Desarrollo de Dallas.

Descubre cómo hacer uso de este programa

Como inquilino, tu participación se centra en reportar problemas que tu arrendador se niega a solucionar.

Lo primero que debes hacer es notificar al propietario sobre el problema, si tienes un problema de mantenimiento (pérdidas, falta de calefacción, plagas, etc.), primero debes notificarlo por escrito.

Ahora, si esto no funciona, puedes proceder a solicitar el apoyo del programa.

Reporta a la Ciudad (Llamar al 311): si el propietario no corrige el problema dentro de un tiempo razonable, debes presentar una queja formal ante el Departamento de Cumplimiento del Código de la Ciudad.

Puedes llamar directamente al 311 (Servicios de la Ciudad de Dallas) o puedes enviar una solicitud en línea a través del portal de servicios de la ciudad.

Tenga en cuenta que, los inspectores pueden seleccionar la unidad reportada sin que el dueño sepa quién presentó la queja.

Al permitir que el reporte sea anónimo, el programa ayuda a mitigar el miedo a las represalias (aumento de renta, desalojo, etc.) por parte de los dueños o la administración.

Inspección y Respuesta: el 311 remitirá tu queja a la división de Inspección y Respuesta de Multi-inquilinos.

Luego, un inspector visitará la propiedad.

Seguimiento: si el inspector encuentra una violación, la ciudad emitirá un aviso al propietario con un plazo para hacer las reparaciones.

Re-inspección: la ciudad programa re-inspecciones para verificar que los problemas se hayan solucionado.

Si su inquilino no hace las correcciones exigidas, la ciudad puede imponer multas y, en casos extremos, litigar para forzar el cumplimiento.

Si quieres obtener más detalles sobre este programa, puedes chequear el siguiente folleto que ofrece la ciudad: Multi-Tenant-Insp-Program-Brochure.pdf.

Si aun tienes dudas, puedes llamar al 214-670-5708.

