¿Cuándo recibiré mi cheque CalWORKs de octubre? El calendario oficial de pagos ya está disponible

El programa CalWORKs en California, ya tiene preparado el calendario de pagos correspondiente al mes de octubre, para todos sus beneficiarios.

Los depósitos se reprograman entre el primer y el tercer día de cada mes. Además, la mayoría de los beneficiarios también reciben CalFresh, cuyo depósito se escalona hasta el día 10 del mes.

CalWORKs (Programa de Oportunidad y Responsabilidad Laboral para los Niños de California) es el sistema de bienestar social central de California. El programa provee asistencia en efectivo y servicios a familias de bajos ingresos que son elegibles en los 58 condados del estado.

Este apoyo financiero puede ser invertido para cubrir gastos básicos, como vivienda y servicios públicos. Para muchos representan un salvavida.

¿Cómo funciona CalWORKs?

Los beneficiarios de CalWORKs se les deposita en una Tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT). El día de depósito varía según el último dígito del número de caso del condado del beneficiario.

Al ser elegible para CalWORKs, las familias suelen calificar automáticamente para otros programas esenciales, lo que crea una red de seguridad:

Medi-Cal: Cobertura de seguro médico.

CalFresh: Asistencia alimentaria.

Asistencia para Personas sin Hogar: Pagos especiales de emergencia para alojamiento temporal y ayuda para obtener vivienda permanente,

¿Cuál es el calendario de pagos de CalWORKs para octubre?

El calendario de pagos CalWORKs de octubre indica que los beneficios se pagan entre el primer y el tercer día calendario de cada mes. Específicamente, el principal apoyo se distribuye del 1 al 3 de octubre.

La elegibilidad se basa en tener niños menores de 18 años en el hogar y cumplir con los límites de ingresos y recursos. La necesidad de la familia suele ser causada por la ausencia, desempleo, incapacidad o fallecimiento de uno o ambos padres.

¿Cuántos californianos reciben este beneficio?

Según las estadísticas recientes del gobierno de California, el programa CalWORKs beneficia a cientos de miles de personas cada mes.

El número de beneficiarios se mide por el número de "casos" (familias) y el número total de individuos, aquí se incluye tanto adultos como niños.

Casos: A finales de 2023 y principios de 2024, CalWORKs ha estado asistiendo a aproximadamente 360.000 familias (casos).

Individuos: Dado que el promedio es de alrededor de 2.5 individuos por caso, se estima que el número total de beneficiarios es de casi 900.000 personas mensualmente.

Aproximadamente el 75% de todos los beneficiarios de CalWORKs son niños. El programa está fundamentalmente centrado en proporcionar una red de seguridad para los menores de edad.

