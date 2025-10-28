Solicitar retiro de vehículos abandonados en las calles de Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

En la ciudad de Los Ángeles, el Servicio de Vehículos Abandonados permite a los ciudadanos reportar un vehículo motorizado que ha estado abandonado en la calle durante cualquier período de tiempo.

La Ley de Vehículos Abandonados prohíbe estacionar un vehículo durante 72 horas seguidas, y cualquiera que haya estado estacionado en un estacionamiento municipal durante 72 horas o más puede reportarse como abandonado.

Luego de producirse la notificación a las autoridades de estacionamiento, se marcará el vehículo en los cauchos o llantas. En ese momento comienza el conteo de 72 horas. Si las autoridades regresan después de 72 horas y el vehículo no se ha movido, se le multará. El vehículo estará sujeto a remolque después de 24 horas de recibir la multa si no se ha movido.

No existe un plazo fijo entre la marcación de los cauchos y el día que el Departamento de Transporte de Los Ángeles (Ladot, por sus siglas en inglés), regresa para emitir una multa de 24 horas. Después de este plazo, el vehículo podrá ser remolcado, aunque no inmediatamente después.

No hay un plazo fijo entre el transcurso de 24 horas y el día en que el vehículo es finalmente remolcado. Eso dependerá de la carga de trabajo de los oficiales de Lado que gestionan vehículos abandonados. Los servicios pueden estar pendientes (remolcadas) durante varios días, semanas o meses.

Vehículos estacionados en la calle que han sido quemados

En estos casos debe informarse al Departamento de Control de Estacionamiento al número 213-485-4184, debido a que este auto representa un peligro para el público.

Barcos y motos acuáticas en la calle

Solo se pueden estacionar legalmente en la calle si están en un remolque y enganchados a un vehículo que pueda moverlos (automóvil, camión, etc). Si solo están en un remolque, pero no tienen ningún vehículo enganchado, los agentes de estacionamiento pueden multar la embarcación.

Si el vehículo está abandonado (no se ha movido en 72 horas) pero está en un remolque, irá a la Unidad de Vehículos abandonados (hay una opción de “barco en remolque” en el sitio web de vehículos abandonados).

Si la embarcación no está en un remolque y está abandonada, se envía a Control de Estacionamiento solo si tiene matrícula o número de embarcación. En caso de no tener matrícula o número de embarcación, se envía a Servicios Viales como obstrucción. Los números de embarcación se encuentran cerca de la mitad delantera de la misma.

Los vehículos que se encuentren bloqueando las entradas deben reportarse o informarse directamente a la Oficina de Control de Estacionamiento por el número telefónico 213-485-4184 (línea de 24 horas).

