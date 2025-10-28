Asilo EEUU: jueces pueden deportar sin audiencias por orden de la Junta de Apelaciones

Suscríbete a nuestros canales

Los solicitantes de asilo en Estados Unidos enfrentan un panorama cada vez más restrictivo tras recientes fallos judiciales y la implementación de nuevas tarifas.

Un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) autoriza a los jueces a desestimar de forma expedita aquellas peticiones consideradas "aparentemente infundadas", sin la obligación de celebrar audiencias de mérito.

Esta medida es importante dada la alta dependencia del testimonio directo de los solicitantes para ganar sus casos según informa la agencia EFE.

Voces en contra

Abogados de inmigración, como Alex Gálvez, lamentan que este precedente pueda ser utilizado para cerrar casos de forma prematura y ordenar deportaciones.

Esto especialmente en un momento donde las cortes de inmigración manejan un colosal atasco de cerca de 3.8 millones de casos, de los cuales casi 2.4 millones son solicitudes de asilo.

La decisión busca acelerar la resolución de expedientes, permitiendo a los tribunales de Los Ángeles, por ejemplo, aumentar los procesos diarios que un juez puede atender, pasando de dos o tres a ocho o nueve, según Gálvez.

Otros obstáculos

A estos reveses se suma la reciente imposición de un cobro anual de $100 por parte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) a los extranjeros que mantuvieron una solicitud de asilo pendiente durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

El plazo para realizar este pago vence el 31 de octubre, y la desinformación sobre esta nueva tarifa es un riesgo latente para miles de inmigrantes.

Además de estas barreras administrativas y financieras, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, ha utilizado su autoridad para restituir políticas de la administración pasada de Trump.

Estas dificultan significativamente que víctimas de violencia doméstica o personas que huyen de la persecución de pandillas califiquen para el asilo bajo la ley estadounidense.

La Fiscalía revirtió criterios que la administración actual (2021-2025) había anulado con el objetivo de dar mayor margen de maniobra a los inmigrantes en sus casos, complicando las opciones de éxito en las solicitudes.

