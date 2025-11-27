Argentina presenta su nueva policía migratoria: ¿Por qué la comparan con el ICE?

Suscríbete a nuestros canales

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, presentó la nueva Agencia Nacional de Migraciones, la cuál se integra al ministerio de Seguridad Nacional.

De acuerdo con las declaraciones de la ministra, con esta agencia se busca "administrar las migraciones, más integral y avanzando hacia una Agencia Nacional de Migraciones, donde también colaboren todas nuestras provincias con una mirada federal y nacional”.

Nueva agencia migratoria en Argentina

Asimismo, indicó cuáles serán las características de este nueva agencia migratoria como la optimización de la coordinación fronteriza, policial y la inteligencia migratoria.

Destaca además que la protección de fronteras "se vuelve un objetivo de Seguridad Nacional, no solo administrativo".

Por su parte, la ministra Bullrich aseguro que “Nuestro país ha logrado que esas grandes bandas estén aquí muy controladas, para eso el control migratorio es fundamental".

Agregó que "Nosotros hoy tenemos que convertir esta Dirección Nacional en una Agencia Nacional, que tome todos e integralmente los problemas de migraciones que tenemos en nuestro país”.

Adicionalmente , resaltó que "nuestro objetivo es lograr que eso sea una sola tarea, realizada de acuerdo a fundamentos institucionales y jurídicos que existen en distintos lugares del mundo, alineando internacionalmente a la Argentina a los modelos globales y estándares de gestión migratoria”.

¿Por qué la comparan con el ICE?

La nueva Agencia Nacional de Migraciones de Argentina es comparada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos (EEUU).

Esto se debe a que el objetivo de esta agencia es hacer controles rutinarios y aleatorios en las calles del país, locales comerciales de trabajo, transporte público, entre otros.

Con el fin de determinar el estatus legal de los ciudadanos extranjeros en territorio argentino.

Asimismo, se espera que busquen la deportación exprés de aquellas personas que no tengan documentos de radicación y aquellas que ingresaron como turistas y no se fueron del país.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube