Abogado contradice la versión del DHS: ¿Quién es la excuñada de la portavoz oficial de la Casa Blanca detenida por ICE?

Una mujer brasileña identificada como Bruna Caroline Ferreira, madre del sobrino de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue detenida y está en proceso de deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló a Ferreira como una “delincuente indocumentada” que sobrepasó por seis años la fecha límite de su visa. No obstante, el abogado de la detenida ofrece una versión distinta, desmintiendo las acusaciones del gobierno.

¿Quién es Bruna Caroline Ferreira?

Bruna Caroline Ferreira es una ciudadana brasileña que fue detenida en un operativo migratorio y está en proceso de deportación. La mujer es la madre del sobrino de Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, un caso que toca de cerca a la funcionaria.

Fuentes cercanas a la situación corroboraron que Ferreira sobrepasó por seis años la fecha límite de su visa. Además, indicaron que Ferreira y Leavitt no han tenido contacto en años.

Se conoció, que el niño ha vivido con su padre, Michael David, desde que nació y nunca con su madre.

¿Qué alega el gobierno y cuál es la versión del abogado?

El DHS señaló a Bruna Caroline Ferreira como una “delincuente indocumentada” de Brasil, afirmando que fue arrestada por intento de asalto. La portavoz de Seguridad Nacional, Trisha McLaughlin, insistió en el cargo, aunque no dio detalles sobre el supuesto crimen.

El abogado de la madre brasileña, Rubén, ofrece una versión muy diferente. Él desmintió que su clienta tenga récord criminal y la describió como una “mujer amorosa” muy cercana a su hijo de once años.

El abogado dijo que Ferreira y su hijo pasan cada fin de semana juntos, lo que cuestiona la versión que da el gobierno a los medios.

¿Cuál es la situación legal de Ferreira?

Ferreira fue detenida en un operativo migratorio indiscriminado frente a su casa, según su abogado, a pesar de ser beneficiaria de DACA.

Sin embargo, la portavoz de Seguridad Nacional dijo que ser beneficiario de DACA no garantiza ningún estatus legal e insistió en que Ferreira es una “delincuente indocumentada”.

La detenida está en proceso de deportación tras el operativo. Hasta el momento, Karoline Leavitt no se ha pronunciado al respecto de la situación legal de la madre de su sobrino.

