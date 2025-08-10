Economía

Así te puedes registrar para recibir el bono Beca Universitaria: llegó con aumento

El Gobierno Nacional comenzó a pagar esta bonificación el viernes 8 de agosto

Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 06:00 am

El bono Beca Universitaria es asignado a los estudiantes de educación superior que están registrados en la Plataforma Patria

El Gobierno Nacional lo comenzó a pagar el viernes 8 de agosto con un monto de 708,80 Bs, en julio tuvo un valor de 607,50 bolívares. 

Si eres estudiantes y quieres obtener este bono, debes seguir estos pasos: 

  • Crea un usuario en la Plataforma Patria, en caso de ya tenerlo, ingresa al portal con tu usuario y contraseña. 
  • Una vez que hayas ingresado, haz clic en la opción “Perfil”. 
  • Luego ingresarás en la opción “Laboral” y presiona “Actualizar”
  • Actualiza los datos, luego haz clic en la opción “datos laborales” y selecciona la palabra “universitario”.
  •  Automáticamente, el sistema te preguntará “¿Trabajas actualmente?”, debes responder “NO”.
  • Luego te preguntará: ¿Cuál es tu condición actualmente? selecciona “estudiando” y haz clic en actualizar.
  • Y listo, ya formarás parte de los estudiantes que reciben esta bonificación.

VENEZUELA
