Así te puedes registrar para recibir el bono Beca Universitaria: llegó con aumento

El bono Beca Universitaria es asignado a los estudiantes de educación superior que están registrados en la Plataforma Patria.

El Gobierno Nacional lo comenzó a pagar el viernes 8 de agosto con un monto de 708,80 Bs, en julio tuvo un valor de 607,50 bolívares.

Si eres estudiantes y quieres obtener este bono, debes seguir estos pasos:

Crea un usuario en la Plataforma Patria, en caso de ya tenerlo, ingresa al portal con tu usuario y contraseña.

Una vez que hayas ingresado, haz clic en la opción “Perfil”.

Luego ingresarás en la opción “Laboral” y presiona “Actualizar”

Actualiza los datos, luego haz clic en la opción “datos laborales” y selecciona la palabra “universitario”.

Automáticamente, el sistema te preguntará “¿Trabajas actualmente?”, debes responder “NO”.

Luego te preguntará: ¿Cuál es tu condición actualmente? selecciona “estudiando” y haz clic en actualizar.

Y listo, ya formarás parte de los estudiantes que reciben esta bonificación.