Chepa Candela: Ileana Márquez no “palanquea” a su hermano

…¡¡Good morning!!...y esta laboriosa e incansable cronista, que no pega un ojo, mucho menos los dos, (¡No puedo, no puedo!) aquí está lista, ¡como siempre!, y al pie del teclado, para entrarle de lleno a este cotidiano “parling” que los conecta “face to face” con la movida farandulera de este país…¡y el resto del planeta tierra!…

Valeria Cannavò

Yyy arrancando con el “parling” les bato que ya VALERIA CANNAVÓ llegó a la India para incorporarse, a la agenda previa del Miss Mundo 2025, que tiene a la India alborotada, pues, como se sabe, allí será la sede de la edición número 72 del segundo “templete” de belleza más importante del globo terráqueo, en donde la susodicha tendrá que fajarse duro para alzarse con la codiciada tiara…O por lo menos colearse dentro del grupete de las 20 semifinalistas, si es que llega hasta allá, pues como se los he venido batiendo, los pronósticos con ella no son nada buenos…y tanto missólogos serios y otros conocedores de la materia, la ven llegar, pero “después de la ambulancia”…¡Sìii, señores!...La Miss Venezuela World, arrancó el pasado lunes a los predios del país asiático… y aunque se le vio con el “dientero pelao”, de lo más entusiasmada, sabe de sobra que la cosa no la tiene fácil…y que para a traerse la séptima corona de Miss Mundo tendrá que ocurrir un milagro, porque, vengan acá, Valeria Cannavó estará bien preparada, hablará inglés…y todo, pero la competencia que tiene es muy fuerte…y se los dio porque me di a la tarea de meterle la lupa al resto de los candidatas (Son más de 100)…y que va, es bien difícil que la venezolana se meta por los palos y dé caída y mesa limpia…y no es que esta Chepa sea pesimista o pajarraca de mal agüero, pero los años (Ojo: que no son pocos) que tengo como cronista farandulera, siguiéndole la pista a muchos certámenes de belleza, me dan la autoridad para decírselo…¡Además, que ciega no soy¡…

Ileana Márquez

Yyy siguiendo en la onda missérica, les cuento que al diseñador Carlos Márquez, no le ha servido de nada ser hermano de la exMiss Venezuela ILEANA MÁRQUEZ, pues resulta y acontece que la “rosquita” no le ha permitido entrar a la organización del concurso para vestir a una que otra candidata…y este año como que tampoco logrará lo que quiere desde hacen tiempo…y ¡nada que se le da!...Me enterè (¡y trúuuaaa trúuaaa¡, cual cotorra me limito a repetir) que el susodicho, que hace unos trapos bellísimos, este año, ¡tampoco va pal baile! Porque le tienen la “piedra” montada y no dejan que pueda mostrar sus creaciones en la pasarela en las misses, intento fallido que hizo en 2023 cuando quiso vestir a su propia hermana y la misma Nina Siclia ¡le trancó el serrucho”!...¿Se repetirá la historia este año?...El caso es que al Carlos Márquez ya no hayan que traba ponerle para negarle la entrada al Miss Venezuela, mientras ciertos seudo diseñadores y costureros de pacotilla que si han tenido el privilegio de hacerlo, dejando bastante que desear con esos disfraces que le han encasquetado a determinadas candidatas…

KAROL G

Yyy en conexión directa con mis “repetidoras internacionales" fui puesta al tanto del alboroto que se arma., allá, en “Los Niuyores” con la presencia de KAROL G y su “costilla” Feid con quien llegó a la premier de su documental “Mañana fue bonito” que por cierto, se estrena este jueves en Netflix…Y por supuesto que los fablistanes que cubrían el evento ¡no la “pelaron”! y la pregunta salió casi que sola: ¿Cuándo se casan?...y lo que recibieron como respuesta fue un silencio sepulcral…aunque para complacer a los fotógrafos se dieron un “piquito” que encendió el ambiente…¿Será que “La Bichota” realmente no tiene planes de lanzarse al agua con el reguetonero?...Eso lo saben ella y su marinovio, con quien lleva más de un año empatadísima…y dicen que hasta la preñó…¿Y dónde está el muchacho?...¿Será que no quieren presentarlo en sociedad todavía?...Recuerden que meses atrás se regó la bola de que Karol G estaba embarazada y unas fotos la mostraron bastante pasada de kilos y con una “pansa mondonguera” que le estaba creciendo…Eso encendió las alarmas y entonces rodó la bola de que estaba embarazada…¡Chaaaooo¡…

