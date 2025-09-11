Parejas con gran diferencia de edad: de Yamal y Nicole a los casos más sonado

Suscríbete a nuestros canales

La confirmación pública del romance entre Nicki Nicole (25 años) y Lamine Yamal (18) no solo desató entusiasmo entre sus seguidores, sino también una ola de críticas hacia la cantante argentina por la diferencia de siete años que los separa."Estoy muy enamorada", declaró Nicole el 10 de septiembre en Barcelona. Sin embargo, las redes sociales pronto se inundaron de comentarios como "¿Qué hace un niño con una mujer tan mayor?" o "Eres lo suficientemente mayor para darle a luz", este último dirigido previamente a la influencer Fati Vázquez (30 años) cuando fue vinculada con Yamal.

El caso de Nicole y Yamal se enmarca en una larga historia de parejas polémicas por diferencias de edad. Shakira (47) y Gerard Piqué (38) —9 años de diferencia— terminaron su relación tras 12 años entre acusaciones de infidelidad y disputas mediáticas. Brigitte Macron (71) y Emmanuel Macron (47) —24 años de diferencia— han sido blanco de críticas desproporcionadas, mientras George Clooney (63) y Amal Clooney (46) —17 años— son celebrados como una pareja ideal. Incluso en la música latina, Anitta (31) y Vinicius Souza (25) —6 años— enfrentaron escrutinio antes de su ruptura en 2024.

Para Nicki Nicole, esta no es su primera experiencia bajo el microscopio público. Su relación con Peso Pluma (25) terminó en 2024 tras un video que sugería una infidelidad del cantante en Las Vegas. "Me enteré de la misma forma que ustedes", escribió entonces en Instagram. Ahora, con Yamal, la presión se ha intensificado: ambos eliminaron fotos conjuntas de redes sociales días después de confirmar su romance, alimentando rumores de una posible ruptura. Aunque fuentes cercanas sugieren que fue una estrategia para proteger su privacidad, el gesto refleja la intensidad del escrutinio.

A pesar de las críticas, la pareja ha mostrado complicidad en eventos públicos. Nicole asistió al Trofeo Joan Gamper vistiendo la camiseta del Barça con el dorsal 10 de Yamal, mientras él compartió una imagen abrazándola en su cumpleaños rodeados de globos en forma de corazón. "Lo que le pido al amor es disfrute, sinceridad y compañerismo. Y todo eso me lo da", afirmó la cantante, desafiando los prejuicios con una sonrisa.

