México mueve el Consulado Sobre Ruedas a esta ciudad de Illinois: así puedes pedir una cita

El Consulado General de México en Chicago se mantiene firme en su compromiso con la comunidad del sur de Illinois, organizando regularmente jornadas de su programa Consulado Sobre Ruedas en Carbondale, Illinois.

Estas visitas son esenciales, ya que traen servicios vitales a miles de compatriotas que viven lejos de la sede consular principal.

Planificar estos eventos descentralizados con anticipación permite que la comunidad mexicana cumpla con sus obligaciones de identificación sin tener que hacer largos y costosos viajes.

Es crucial que los residentes se preparen con tiempo, ya que la demanda por los servicios consulares móviles siempre es alta.

La clave para un trámite exitoso es conocer los requisitos específicos y, lo más importante, asegurarse de tener una cita previa.

¿Cuáles son los servicios disponibles en el Consulado Sobre Ruedas de México en Carbondale, Illinois?

Durante la visita a Carbondale, el equipo consular agilizará una gama completa de servicios de documentación bajo el principio de voz activa y servicio eficiente.

Los connacionales tendrán la oportunidad de tramitar y obtener documentos de alta importancia:

Pasaporte mexicano: Se expedirán pasaportes ordinarios con diversas vigencias, un documento esencial para la identificación y el viaje internacional.

Matrícula Consular de Alta Seguridad (ID): Este documento, reconocido en muchos estados y entidades financieras en Estados Unidos, funciona como una identificación segura para los mexicanos en el exterior.

Registro civil: Se llevarán a cabo registros de nacimiento, matrimonio y defunción, permitiendo a los ciudadanos formalizar su estado civil y asegurar la ciudadanía mexicana de sus hijos nacidos en el extranjero.

Otros servicios de protección y orientación: El personal consular brindará asesoría legal, apoyo en materia laboral y orientación sobre protección, empoderando a la comunidad con información valiosa.

¿Cuándo y dónde estará el Consulado Sobre Ruedas de México?

Para la próxima jornada en Carbondale, el Consulado General de México en Chicago aún no ha revelado las fechas exactas.

Tradicionalmente, estas jornadas se llevan a cabo durante un fin de semana (sábado y domingo), con un horario que suele comenzar a las 8:00 a.m. y finalizar alrededor de las 3:00 p.m., aunque estos horarios pueden cambiar.

Es importante que los ciudadanos estén atentos a los canales oficiales para conocer las fechas precisas.

La ubicación específica dentro de Carbondale se confirmará junto con el anuncio de la fecha, generalmente en centros comunitarios o escuelas que cuentan con un amplio espacio.

Debes solicitar una cita para realizar trámites

El Consulado General de México en Chicago opera su Consulado Móvil únicamente con citas previas, asegurando así la seguridad y eficiencia del servicio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) quiere recordar a la comunidad que este proceso es completamente gratuito y desaconseja el uso de gestores.

Para agendar su cita, tiene dos opciones principales:

Por teléfono/WhatsApp: Llame al 1-(424)-309-0009. Este centro de contacto está disponible de lunes a viernes, así como los fines de semana.

En línea: Visite el portal oficial de citas de la SRE: https://citas.sre.gob.mx.

Es importante destacar que, el Consulado General de México en Chicago libera las citas para la visita a Carbondale de manera masiva el jueves anterior a la fecha de la jornada, alrededor de las 2:00 p.m. (hora central).

Los espacios se llenan en minutos debido a la alta demanda. Para emergencias o preguntas, no dude en contactar directamente al Consulado General de México en Chicago.

