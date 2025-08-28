Detrás de los platillos: la emotiva razón por la que guatemaltecos en Nueva York se unen para una venta de comida

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad guatemalteca de la Iglesia católica de San Juan Evangelista en Riverhead, Nueva York, se une para una venta de comida.

El próximo domingo 31 de agosto, llevarán a cabo una vendimia de platos típicos con el fin de recaudar fondos para la tradicional Fiesta del Cristo Negro de Esquipulas, que se llevará a cabo el 15 de enero de 2026.

El evento tendrá lugar en 43 Vail Ave, Riverhead, en horario de 11:00 de la mañana hasta 2:00 de la tarde, reseñó en su sitio web Tu Prensa Local.

Habrá un espacio techado con mesas para que las familias disfruten de los alimentos en el lugar y se ofrecerá servicio a domicilio dentro de Riverhead en pedidos de cinco órdenes o más.

El menú incluirá carne asada con acompañamientos por 20 dólares, gallina asada por 15 dólares, pupusas a 10 dólares la orden de tres, tostadas de chow mein también a 10 dólares la orden de tres y chuchitos de pollo al mismo precio.

Además, se venderán bebidas típicas como jamaica, horchata, tamarindo y sandía por tres dólares.

Los organizadores explicaron que lo recaudado se destinará a la celebración del Cristo Negro de Esquipulas, que en enero contará con una misa solemne, un baile folclórico guatemalteco y un convivio comunitario.

El Cristo Negro de Esquipulas es una de las advocaciones religiosas más importantes de Guatemala y Centroamérica.

La imagen se encuentra en la Basílica de Esquipulas, en Chiquimula, y cada 15 de enero atrae a miles de peregrinos de toda la región.

