BHAC en San Francisco: el lugar donde empiezan los tratamientos de salud mental y adicciones

Suscríbete a nuestros canales

El Centro de Acceso a la Salud Conductual (BHAC, por sus siglas en inglés) se ha convertido en un punto clave de apoyo para los residentes de San Francisco que buscan orientación en salud mental y tratamiento por consumo de sustancias.

De acuerdo con el Departamento de Salud de la ciudad, este espacio en SoMa funciona como puerta de entrada para que las personas accedan a servicios inmediatos y personalizados, sin necesidad de cita previa.

Servicios a la medida del paciente

El BHAC conecta a los usuarios con programas de salud mental y de uso de sustancias según sus necesidades específicas.

Entre los servicios que ofrece destacan la detección inicial de casos, derivaciones a programas de atención especializada y acompañamiento en el proceso de acceso a distintos tratamientos.

El centro también brinda apoyo previo al tratamiento, incluyendo grupos de ayuda sin cita, además de orientación para acceder a servicios farmacéuticos y medicamentos destinados al trastorno por consumo de opioides (MOUD).

Otra de sus funciones es la inscripción en programas públicos como Medi-Cal y la defensa de derechos de los solicitantes.

Los servicios son accesibles para comunidades diversas. El equipo atiende en inglés, español, cantonés, mandarín y vietnamita, y cuenta con intérpretes en otros idiomas. Esta cobertura garantiza que personas de diferentes orígenes puedan recibir orientación clara y en su lengua materna.

Acceso sin barreras en San Francisco

El centro está abierto los siete días de la semana y recibe a las personas sin necesidad de cita previa, lo que elimina una de las principales barreras de acceso a la salud conductual.

Según el Departamento de Salud, su ubicación en el distrito de SoMa lo hace fácilmente alcanzable mediante transporte público.

Se encuentra a solo diez minutos a pie de la estación Civic Center de BART y cercano a múltiples rutas de Muni, como las líneas 8BX, 9, 9R, 11R, 12, 27 y 31.

El programa está ubicado a dos cuadras de Market Street, lo que lo convierte en un recurso estratégico para quienes buscan ayuda inmediata en salud mental o en el manejo del consumo de sustancias dentro de San Francisco.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube