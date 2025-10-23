¡Atención, Nueva York! Alcalde anuncia la anulación de $315 millones en deuda médica: descubre si calificas

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Nueva York ha dado un gran paso en el alivio financiero al cancelar alrededor de $135 millones en deuda médica para más de 75.000 neoyorquinos de clase trabajadora.

El alcalde Eric Adams fue quien hizo el anuncio, resaltando el avance de este programa innovador que se lanzó el año pasado en colaboración con la organización sin fines de lucro Undue Medical Debt.

Con una inversión de $18 millones, la ciudad tiene como objetivo eliminar un total de $2 mil millones en deuda para hasta 500.000 residentes, convirtiéndose en el programa municipal de alivio de deuda médica más grande del país.

“Durante demasiado tiempo, y para demasiadas personas, la deuda médica no solo ha sido un obstáculo para quienes buscan la atención médica que necesitan, sino también un importante factor de estrés financiero y emocional para las familias, sin tener la culpa”, dijo el alcalde Adams.

“Los neoyorquinos de clase trabajadora no deberían vivir con el temor de que enfermarse los deje en la ruina, y, gracias a nuestra administración, no tendrán que hacerlo”, añadió.

¿Quiénes califican para la ayuda en deuda médica de Nueva York?

El programa busca ofrecer un alivio único para aquellos que enfrentan la carga de facturas médicas impagadas. Los neoyorquinos califican para la cancelación de su deuda si cumplen con uno de estos dos criterios de elegibilidad establecidos en la fuente oficial:

Poseer un ingreso familiar anual igual o inferior al 400% del Umbral Federal de Pobreza (Federal Poverty Line).

Tener una deuda médica igual o superior al 5% de su ingreso familiar anual.

Cabe destacar que, no necesitas aplicar para el beneficio. La ciudad y Undue Medical Debt identifican y compran las carteras de deuda que cumplen con los requisitos.

Los beneficiarios de Nueva York son notificados directamente por correo que su deuda ha sido comprada y eliminada, sin que deban nada ni enfrenten penalizaciones fiscales.

El anuncio se complementa con la apertura de ocho nuevos Centros de Empoderamiento Financiero en diferentes ubicaciones de NYC Health + Hospitals, con el objetivo de ayudar a los neoyorquinos a evitar caer en deudas en el futuro.

