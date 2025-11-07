Elecciones California 2025: así es la Proposición 50 que redistribuye los distritos

Suscríbete a nuestros canales

La estructura del poder congresional en California enfrentará un ajuste temporal pero importante tras la reciente jornada electoral luego de que los votantes aprobaran la Proposición 50 en las elecciones de este 4 de noviembre.

Se trata de una enmienda constitucional que otorga a la legislatura estatal (actualmente controlada por los demócratas) la autoridad para rediseñar los distritos electorales antes de las elecciones intermedias de 2026.

Medida importante

Esta medida, impulsada activamente por el gobernador Gavin Newsom, suspende el proceso habitual de la comisión independiente según informa Mundo Now.

Esta acción se posiciona como una respuesta directa a la redistribución de distritos favorable a los republicanos en Texas, que recientemente creó cinco nuevos distritos con esa tendencia.

Impacto

El impacto de esta decisión se sentirá a nivel nacional, ya que el rediseño busca reforzar la representación demócrata en la Cámara de Representantes de EEUU de cara a las importantes elecciones de 2026.

La aprobación generó reacciones opuestas e inmediatas: mientras Newsom la celebró como una victoria simbólica, el expresidente Donald Trump la condenó en redes sociales, calificándola de "estafa gigantesca" y "manipulada".

Aunque oficialmente se ha confirmado que California volverá a su comisión no partidista después del censo de 2030, esta maniobra intensifica la batalla política entre los dos estados más poblados del país por el control del Congreso.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.