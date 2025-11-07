¡Acción de Gracias con dinero extra! California confirma cheques de estímulo: ¿Quiénes recibirán pagos en noviembre?

Suscríbete a nuestros canales

El Programa Piloto de Apoyo Económico Familiar Primero (FFESP) en California comenzará con la emisión de los últimos pagos. Esta iniciativa ofrece a 200 familias seleccionadas un ingreso mensual de $725 durante 12 meses consecutivos.

El objetivo del programa es reducir la pobreza y fortalecer la estabilidad de los hogares con niños pequeños, al permitir a los cuidadores cubrir gastos esenciales sin restricciones sobre cómo gastar los fondos.

¿Quiénes reciben los pagos de estímulo este mes de noviembre?

El programa se dirige a cuidadores con hijos de entre 0 y 5 años que residen en los códigos postales de Sacramento más afectados por las desigualdades económicas. Los pagos están previstos hasta noviembre de 2025.

Para ser elegibles, las familias deben tener ingresos inferiores al 200% del nivel federal de pobreza y cumplir criterios demográficos específicos, al priorizar a comunidades afroamericanas e indígenas.

¿Cómo se entrega el ingreso garantizado mensual?

Cada familia beneficiada recibe el dinero mediante depósito directo o a través de una cuenta en SAFE Credit Union, entidad que colabora para facilitar la inclusión financiera. El programa, que comenzó en diciembre de 2024, busca demostrar el impacto del ingreso garantizado.

La evaluación independiente de MEF Associates monitorea indicadores como la seguridad financiera, la estabilidad habitacional y la disminución de casos de intervención infantil. Los resultados preliminares sugieren que los pagos mensuales reducen la inestabilidad económica.

¿Cuál es el monto total entregado y qué pasará después?

El último desembolso está programado para noviembre de 2025, completando un total anual de $8.700 por familia. Además de la ayuda económica, las familias acceden a talleres de educación financiera y apoyo para abrir cuentas bancarias.

Los datos obtenidos del FFESP servirán para fundamentar políticas públicas futuras que impulsen un modelo sostenible de ingreso garantizado en Estados Unidos. El programa es gestionado por el Departamento de Servicios para Familias y Niños del Condado de Sacramento.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube