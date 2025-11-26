INTT: ¿Dónde habrá operativos especiales de trámites vehiculares este 26 de noviembre?

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 26 de noviembre, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) llevará a cabo operativos especiales de trámites vehiculares.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una respuesta oportuna a los usuarios, así como promover la actualización de los documentos.

¿Dónde habrá operativos especiales de trámites vehiculares del INTT?

A continuación, se detallan los estados, municipios y ubicaciones donde se realizarán las jornadas:

Guárico:

· 26 de noviembre: Municipio Pedro Zaraza, en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA), avenida Andrés Eloy Blanco, sector Círculo Oeste.

Monagas:

· 26 de noviembre: Temblador, en la sede del PSUV.

Zulia:

· 26 de noviembre: Maracaibo, en la Comuna Acneria de Caldera.

Tipos de trámites que ofrece el INTT

En estas jornadas especiales, los asistentes pueden gestionar, entre otros, los siguientes trámites:

Emisión y renovación de licencias para conducir (por primera vez y renovación).

Registro original de vehículos.

Cambio de características.

Liberación de reserva de dominio.

Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC).

Traspasos y otros trámites vehiculares.

Se recomienda a los usuarios verificar el horario de atención (generalmente de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.) y llevar todos los requisitos necesarios para el trámite que deseen realizar.

