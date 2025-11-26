Transporte

INTT: ¿Dónde habrá operativos especiales de trámites vehiculares este 26 de noviembre?

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre mantiene activas sus jornadas especiales.

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 08:10 am

Este miércoles 26 de noviembre, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) llevará a cabo operativos especiales de trámites vehiculares.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una respuesta oportuna a los usuarios, así como promover la actualización de los documentos.

 ¿Dónde habrá operativos especiales de trámites vehiculares del INTT?

A continuación, se detallan los estados, municipios y ubicaciones donde se realizarán las jornadas:

Guárico:

·         26 de noviembre: Municipio Pedro Zaraza, en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA), avenida Andrés Eloy Blanco, sector Círculo Oeste.

Monagas:

·         26 de noviembre: Temblador, en la sede del PSUV.

Zulia:

·         26 de noviembre: Maracaibo, en la Comuna Acneria de Caldera.

Tipos de trámites que ofrece el INTT

En estas jornadas especiales, los asistentes pueden gestionar, entre otros, los siguientes trámites:

  • Emisión y renovación de licencias para conducir (por primera vez y renovación).

  • Registro original de vehículos.

  • Cambio de características.

  • Liberación de reserva de dominio.

  • Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC).

  • Traspasos y otros trámites vehiculares.

Se recomienda a los usuarios verificar el horario de atención (generalmente de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.) y llevar todos los requisitos necesarios para el trámite que deseen realizar.

