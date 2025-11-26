INTT: ¿Dónde habrá operativos especiales de trámites vehiculares este 26 de noviembre?

Este miércoles 26 de noviembre, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) llevará a cabo operativos especiales de trámites vehiculares.
El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una respuesta oportuna a los usuarios, así como promover la actualización de los documentos.
¿Dónde habrá operativos especiales de trámites vehiculares del INTT?
A continuación, se detallan los estados, municipios y ubicaciones donde se realizarán las jornadas:
Guárico:
· 26 de noviembre: Municipio Pedro Zaraza, en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA), avenida Andrés Eloy Blanco, sector Círculo Oeste.
Monagas:
· 26 de noviembre: Temblador, en la sede del PSUV.
Zulia:
· 26 de noviembre: Maracaibo, en la Comuna Acneria de Caldera.
Tipos de trámites que ofrece el INTT
En estas jornadas especiales, los asistentes pueden gestionar, entre otros, los siguientes trámites:
-
Emisión y renovación de licencias para conducir (por primera vez y renovación).
-
Registro original de vehículos.
-
Cambio de características.
-
Liberación de reserva de dominio.
-
Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC).
-
Traspasos y otros trámites vehiculares.
Se recomienda a los usuarios verificar el horario de atención (generalmente de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.) y llevar todos los requisitos necesarios para el trámite que deseen realizar.
