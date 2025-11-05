¡Cambia tu vida! Descubre los empleos menos estresantes en EEUU: estos son los salarios

Suscríbete a nuestros canales

Encontrar un trabajo bien remunerado y con un bajo nivel de presión no es imposible. Existen empleos que combinan una alta estabilidad, buenos ingresos y entornos laborales notablemente tranquilos en Estados Unidos (EEUU).

Desde carreras creativas y técnicas hasta profesiones científicas, estas son diez opciones que ofrecen una vida profesional equilibrada y rentable, con ingresos anuales superiores a los $60.000.

¿Cuáles son los empleos de bajo estrés mejor pagados?

La lista de trabajos con excelente salario y un ambiente relajado está encabezada por el sector tecnológico y de la salud:

Desarrollador de software ($131.450 al año): Diseñan programas y sistemas digitales. Ofrecen excelente salario, flexibilidad y proyección de crecimiento.

Programador informático ($98.670 al año): Escriben el código para software y aplicaciones. Es una labor técnica ideal para la concentración y el trabajo remoto.

Psicólogo ($94.310 al año): Permite trabajar de manera independiente en consultorios o investigación, ofreciendo autonomía y horarios flexibles.

Contador ($81.680 al año): Analizan registros financieros con una rutina estructurada y predecible, a menudo de manera remota.

¿Qué opciones creativas y técnicas ofrecen un salario superior a $60.000?

Varias profesiones creativas, técnicas y de servicios esenciales también garantizan bajos niveles de estrés junto a buenos ingresos anuales:

Escritor ($72.270 al año): Los autores y redactores disfrutan de libertad y flexibilidad, trabajando en múltiples industrias, muchas veces desde casa.

Bibliotecario ($64.320 al año): Un entorno silencioso y enfocado en la investigación hace de esta una carrera tranquila, con estabilidad y bajos niveles de presión.

Diseñador de interiores ($63.490 al año): Permite combinar creatividad y funcionalidad, con la posibilidad de diseñar desde cualquier lugar gracias a los programas digitales.

Plomero ($62.970 al año): Este oficio esencial ofrece independencia y buena paga debido a la alta demanda, sin supervisión constante.

¿Existen empleos científicos con ingresos estables y bajo estrés?

Sí, quienes prefieren tareas metódicas y precisas tienen opciones en el ámbito científico y creativo:

Técnico de laboratorio ($61.890 al año): Realizan pruebas médicas que ayudan a diagnosticar. El entorno controlado y la rutina estable lo hacen de bajo estrés.

Diseñador gráfico ($61.300 al año): Mezclan arte y tecnología para crear ideas visuales. Es una carrera ideal para personas creativas que disfrutan de la concentración individual y el trabajo flexible.

