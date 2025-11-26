Cheques por inflación en Nueva York: estos son los montos asignados

Suscríbete a nuestros canales

El cheque de reembolso por inflación en Nueva York es emitido por el gobierno estatal de Nueva York a través del Departamento de Hacienda estatal (New York State Department of Taxation and Finance). Este programa es una iniciativa del estado, promovida y coordinada por la gobernadora Kathy Hochul, para ofrecer alivio económico a los residentes afectados por la inflación.

¿Cuál es la fecha de entrega?

Aunque la fase principal de envíos de cheques comenzó a mediados de octubre de 2025, el proceso se ha extendido durante varias semanas, y aún podrían enviarse cheques adicionales en diciembre, mientras se evalúa la elegibilidad de algunos contribuyentes.

La gobernadora Kathy Hochul dijo al respecto del programa de cheques de reembolso por inflación declaró:

"Cumplimos nuestro compromiso de entregar un alivio significativo a los trabajadores neoyorquinos, y continuaremos, cada día, buscando oportunidades adicionales para enfrentar el desafío continuo de la asequibilidad en el país", expresó Hochul.

El concejal de la ciudad de Nueva York, Chris Banks, expresó:

"Los neoyorquinos han sufrido la inflación durante demasiado tiempo. La inflación ha disparado los precios mucho más allá de lo viable para muchas comunidades de bajos ingresos. Estos cheques pueden ser la diferencia entre que una familia pueda comer o pagar el alquiler. Es hora de devolverles el dinero a los neoyorquinos que trabajan duro y permitirles gastarlo como quieran", expresó Banks.

El monto del cheque

El monto del cheque de reembolso por inflación depende de los ingresos y estado civil de los contribuyentes:

Estado civil Ingreso bruto ajustado de Nueva York

(Reportado en el Formulario IT-201, línea 33) Monto del cheque Soltero $75,000 o menos $200 más de $75,000, pero menos de $150,000 $150 Casado que presenta declaración conjunta $150,000 o menos $400 más de $150,000, pero menos de $300,000 $300 Casado que presenta declaración por separado $75,000 o menos $200 más de $75,000, pero menos de $150,000 $150 Jefe de familia $75,000 o menos $200 más de $75,000, pero menos de $150,000 $150 Cónyuge sobreviviente calificado $150,000 o menos $400 más de $150,000, pero menos de $300,000 $300

Es posible que una persona reciba su cheque antes o después que sus vecinos, ya que los envíos no se basan en el código postal ni la región. No existe un cronograma de entrega específico, y debe estar atento a su buzón de correo en busca de un cheque parecido a este:

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube