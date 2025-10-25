Maduro pide al TSJ retirar la nacionalidad a Leopoldo López: estos son sus alegatos

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, introdujo en el día de ayer un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que busca la revocatoria de la nacionalidad venezolana al dirigente político Leopoldo López.

El mandatario venezolano citó fundamentos constitucionales y legales que apuntan a la defensa de la soberanía e integridad territorial.

La decisión, se basa en una serie de acusaciones contra López, que lo señalan por un patrón de conducta calificado como "criminal e ilegal", destacando específicamente la promoción activa de medidas de bloqueo económico contra el país.

Fundamento legal para la revocatoria

El recurso presentado por el presidente Maduro se ampara en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en las disposiciones de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar.

Estas normativas, según el Ejecutivo, brindan el marco jurídico necesario para proceder contra quienes atenten gravemente contra la independencia y la seguridad de la nación, equiparando las acciones de Leopoldo López con la máxima sanción legal.

Anulación inmediata de documentos de viaje

Como medida administrativa inmediata y paralela al proceso judicial, la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) recibieron la instrucción de proceder.

Se activarán los procedimientos pertinentes para la anulación del pasaporte de López, lo que restringe significativamente su capacidad de movilidad internacional y su estatus como ciudadano venezolano en el exterior, a la espera de la decisión definitiva del TSJ sobre su nacionalidad.

Las autoridades venezolanas aseguraron contar con los recursos y la determinación suficientes para "garantizar la integridad territorial y la soberanía de la República" frente a los "poderes extranjeros" y aquellos ciudadanos que "se presten a socavar la independencia nacional".

