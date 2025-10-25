En video: así luce la nueva plaza en honor a la santa Carmen Rendiles inaugurada en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

En la ciudad de Caracas, inauguraron un plaza en conmemoración y honor a la primera santa venezolana, Carmen Rendiles.

Ubicada en un lugar céntrico, esta plaza rinde homenaje a la santa Carmen Rendiles, quien fue canonizada el domingo 19 de octubre de este año por el papa León XIV.

Inauguran plaza en Caracas

La plaza en honor a la santa Carmen Rendiles está ubicada específicamente frente a la entrada del barrio La Trilla en la parroquia Altagracia del municipio Libertador en Caracas.

Cuenta con un diseño amplio, tiene un banco central recubierto de madera, tiene dos bancos de concreto ubicados a los laterales de la plaza.

Asimismo, la plaza cuenta con un sistema de iluminación, el cual se activa durante 12 horas a partir de las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana.

