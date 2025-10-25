¡Saca tu paraguas! Pronóstico del Inameh para este fin de semana: estas serán las regiones más afectadas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (Inameh), informó este viernes cuál es el pronóstico para el fin de semana en el país.

A través de sus redes sociales, el Inameh compartió las estimaciones climáticas para el fin de semana del sábado 25 hasta el 26 de octubre.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con la información proporcionada por el ente, "se esperan acumulados pluviométricos de leves a moderados".

Asimismo, señala que los estados más afectados podrían ser Amazonas y Zulia, mientras que zonas al sur como los Andes y los Llanos occidentales del país, abarcando los estados Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, oeste de Guárico, Cojedes, oeste de Falcón, Trujillo, Mérida y Táchira, también podrían recibir lluvias en menor medida.

Estimaciones climáticas en Venezuela

Adicionalmente, indica que también se presentarán "condiciones generadas por actividad de la Zona de Convergencia Intertropical/Vaguada Monzónica".

Agrega que estas son "reforzadas por la convección diurna/efectos orográficos, y la presencia de la Tormenta Tropical Melissa, sobre el mar Caribe Occidental la cual modula el flujo de viento sobre el centro y occidente venezolano".

Mientras que se espera nubosidad de "parcial a fragmentada incrementándose la actividad conectiva en horas vespertinas".

