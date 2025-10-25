Pronóstico Inameh: ¿Qué dice el reporte del clima para este 25 de octubre?

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó este sábado 25 de octubre de 2025, que se observa un incremento significativo de la nubosidad con lluvias y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.

A través de sus redes sociales, acotaron que hay células convectivas de rápida evolución generando precipitaciones de moderada intensidad y ocasionales descargas eléctricas en áreas de los estados: Zulia, Trujillo, oeste de Falcón/Lara y Mérida.

Además, el Inameh destacó que predominan condiciones estables con poca nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones en buena parte del territorio nacional. Asimismo, se prevé la formación de mantos nubosos con precipitaciones de intensidad variable en áreas de Amazonas, oeste de Bolívar, Llanos Occidentales, los Andes, oeste de Falcón y Zulia.

¿Cómo es el pronóstico para la tarde-noche?

En horas de la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informa que se espera un incremento de la nubosidad, asociado a lluvias o chubascos y actividad eléctrica en Amazonas, oeste de Bolívar, Llanos Occidentales, los Andes, Falcón, Aragua, Carabobo, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Yaracuy, Lara y Zulia.

Mientras que, el resto del país prevalecerá con cielo parcialmente nublado e intervalos despejados.

Además, destacó que la Tormenta Tropical Melissa se mantiene activa en el Caribe, al sureste de Jamaica, suroeste de La Española, y la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) permanece activa.

