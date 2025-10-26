¿Qué estados afecta?: Inameh revela pronóstico de lluvias y actividad eléctrica para este 26 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó este domingo 26 de octubre de 2025, que se observa un incremento de lluvias y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.

A través de sus redes sociales, acotaron que predominan condiciones meteorológicas estables con poca nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones en buena parte del país; sin embargo, en áreas de Amazonas, Bolívar, Llanos Occidentales, los Andes, Falcón, Lara y Zulia.

¿Cómo es el pronóstico del clima para la tarde-noche?

En horas de la tarde y noche, el Inameh pronostica un incremento de la nubosidad que se asocia a lluvias o chubascos y actividad eléctrica en Amazonas, Bolívar, Sucre, Aragua, Carabobo, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Llanos Occidentales, los Andes, Falcón, Yaracuy, Lara y Zulia.

Mientras que, el resto del territorio mantendrá un cielo parcialmente nublado con intervalos despejados.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, indica que en la región tropical, el sistema más significativo es el huracán Melissa, de categoría tres, el cual se localiza en el mar Caribe noroccidental, al sureste de Jamaica y suroeste de Haití.

