Venezuela hace oficial propuesta del himno de la Guayana Esequiba: conozca los detalles

De manera oficial se dio a conocer la propuesta para el himno del Estado Guayana Esequiba, el cual se llevó a cabo en el Centro Académico Regional de Orquestas de Upata, con talentos del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Simón Bolívar, quies lo interpretaron.

El evento contó con la presencia de Alexis Villamizar, Gobernador del Estado Guayana Esequiba, junto a autoridades militares, legislativas y voceros de comunidades de la región, informó Globovisión.

Durante la actividad, el profesor y compositor Fernando Rivas formalizó la entrega de la letra y las partituras del himno al gobernador Villamizar. Este gesto marca un avance en la definición de la identidad institucional de la entidad.

¿Cómo se llevó a cabo la propuesta del himno?

El gobernador Villamizar explicó que el desarrollo de la pieza es el resultado de un amplio proceso de consulta con poblaciones criollas e indígenas, cuyos aportes culturales se integraron en la letra.

El mandatario regional citó: “Este himno es la voz del pueblo esequibano. Su letra y su música expresan con fuerza que el sol de Venezuela nace en nuestra Guayana Esequiba, reafirmando nuestro derecho histórico, nuestra cultura y nuestra venezolanidad”.

La melodía, además, se incorpora al proceso de elaboración de la Ley de Símbolos del Estado Guayana Esequiba, que también establecerá el escudo y la bandera oficiales de la jurisdicción.

Motivación para aumentar la identidad del Esequibo

El director de orquesta Fernando Rivas, a cargo de los arreglos, compartió su entusiasmo, catalogando su participación como "un reto hermoso" desde la perspectiva musical y patriótica.

“Fue una experiencia enriquecedora ajustar los arreglos a la letra para transmitir la emocionalidad del texto. Queremos que cada nota evoque orgullo, esperanza y unión, que cada venezolano se identifique con este himno como símbolo de paz y soberanía”, señaló.

Por su parte, Arsenio González, presidente del Consejo Legislativo Estadal, indicó que la composición refleja la tenacidad y el sentido de pertenencia de los habitantes de la zona.

González afirmó: “Es un canto que refleja la lucha histórica, el amor por la tierra y la determinación de defender lo que nos pertenece por derecho. Este himno resume el alma de nuestro pueblo”.

Escudo y bandera están por ser aprobados

El Consejo Legislativo informó que se mantendrán las mesas de trabajo técnicas y comunitarias para ultimar detalles del himno, así como de las propuestas para el escudo y la bandera.

Una vez concluidas estas fases, los tres emblemas serán presentados a la Alta Comisión para la Defensa del Esequibo para su posterior elevación al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, cumpliendo con el objetivo de fortalecer la identidad del nuevo estado.

