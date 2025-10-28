Dinero

Precio del dólar y euro BCV para hoy 28 de octubre: así se cotizan las divisas oficiales

Por Yasmely Saltos
Martes, 28 de octubre de 2025 a las 05:00 am
El Banco Central de Venezuela (BCV) fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para hoy 28 de octubre, la misma presenta un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense se cotiza en 218,17 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV. 

Mientras que, el euro se tasa en 253,90  bolívares

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país. 

 

