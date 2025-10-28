El Nevado de Bolívar conquista el mundo: la raza Mucuchíes a un paso de ser reconocida internacionalmente

Suscríbete a nuestros canales

El perro Mucuchíes, declarado como la raza nacional de Venezuela, se encuentra en la fase final para lograr su reconocimiento y registro oficial como raza internacional.

Así lo dio a conocer la Vicepresidenta, Delcy Rodríguez, tras su participación en la Exposición Canina Internacional para Todas las Razas, que se llevó a cabo en las instalaciones del Círculo Militar de Caracas.

Un Paso Crucial para la Identidad Canina Venezolana

La vicepresidenta celebró este avance a través de su canal de Telegram, destacando la importancia histórica y cultural del canino:

"De 364 razas en el mundo, pronto se sumará la nuestra, la primera raza venezolana pura, la del Nevado del Padre Simón Bolívar. Lo vamos a Lograr."

Este reconocimiento internacional elevaría el estatus del Mucuchíes, permitiendo una mayor protección, estandarización y promoción de la raza en el ámbito mundial.

Historia y Raíces

El perro Mucuchíes es una raza emblemática de los Andes venezolanos, especialmente de la región de Mérida.

Recibió la declaración oficial como Perro Nacional de Venezuela el 31 de agosto de 1964.

Este reconocimiento fue un homenaje al ejemplar «Nevado», un Mucuchíes que acompañó al Libertador Simón Bolívar durante varias campañas militares cruciales de la Guerra de Independencia, hasta que perdió la vida en combate.

Agradecimiento a la Comunidad Canina

La actividad de la Exposición Canina Internacional, que impulsó este proceso de registro, contó con la presencia de jueces internacionales y una alta participación.

Rodríguez extendió su agradecimiento a todos los asistentes, a los jueces internacionales y a los participantes, quienes realizaron el esfuerzo humano para el desarrollo exitoso del evento. La jornada también contó con la participación de la Misión Nevado, entidad dedicada a la protección y rescate animal.

El país espera con entusiasmo la confirmación final que permitirá al Mucuchíes unirse al selecto grupo de razas caninas reconocidas a nivel mundial.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube