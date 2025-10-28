Maduro augura crecimiento de la economía venezolana para 2025: estas son las cifras proyectadas

Suscríbete a nuestros canales

El crecimiento económico de Venezuela superará las expectativas en este cierre de 2025, así lo afirmó el presidente Nicolás Maduro Moros este lunes durante la edición 95 de su programa Con Maduro +, luego de evaluar las dinámicas financieras del país.

El mandatario hizo referencia directa a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuya previsión más reciente sitúa el incremento económico de la nación en un 6%.

Sin embargo, Maduro destacó que las métricas y los indicadores internos sugieren que el porcentaje sea mayor: "Las variables estadísticas del país señalan que va a ser superior".

Apuestan por una mayor independencia económica

Del mismo modo, el mandatario enfatizó la naturaleza autónoma de estos avances, desligándolos de cualquier apoyo foráneo y resaltando el esfuerzo nacional.

"Este logro se ha obtenido a pulmón propio, con esfuerzo propio, sin depender de nadie en este mundo", apuntó Maduro.

Asimismo, la intervención se centró en la robustez creciente del modelo económico y el objetivo estratégico de erradicar la histórica dependencia de los hidrocarburos.

Este proceso de transformación está sustentado en los 13 Motores Productivos, los cuales, según el presidente, promueven una actividad económica más dinámica y armónica, indicó la Prensa Presidencial.

Maduro plantea cambios respecto a la dinámica petrolera

Al abordar la transición energética y productiva, el líder nacional reconoció la necesidad de un cambio estructural respecto al petróleo, sin que esto implique una desconexión total del mercado global.

"Nadie nos va a poder sacar nunca de la ecuación energética del mundo; pero ya el error que se cometió 100 años, de depender de la renta petrolera, tiene que irse acabando completamente y estamos en esa dirección", puntualizó.

