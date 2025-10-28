PSUV llama a marchar este 28 de octubre: ruta de movilización y vías alternas

En las últimas horas, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, convocó a una marcha por la defensa de la paz y la soberanía ante las amenazas imperiales.
A través de sus redes sociales, el también vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) confirmó la ruta.
PSUV llama a marchar este 28 de octubre
"Convocamos para el día de mañana #28oct una Gran Marcha que partirá desde las inmediaciones del CDI de La Urbina hasta el barrio 5 de Julio de Petare", escribió Fernández en su cuenta oficial de Instagram.
"En el marco de esta iniciativa, hemos realizado una videoconferencia en compañía de la gobernadora del estado Aragua @johanitakenpo los integrantes de la vicepresidencia de Movilización y Eventos de nuestro @partidopsuv movimientos sociales, organizaciones políticas, jefes y jefas de calle, el Poder Popular y nuestro pueblo. Durante este encuentro, analizamos la coyuntura política nacional e internacional, y reafirmamos nuestro respaldo al presidente @nicolasmaduro quien se ha puesto al frente de esta lucha histórica", agrega el escrito.
Vías alternas recomendadas
-
Avenida Rómulo Gallegos:
- Sirve como una ruta paralela a la Av. Francisco de Miranda.
- Puede tomarla desde La Urbina para dirigirse hacia Los Dos Caminos o viceversa, evitando el área de mayor concentración en Petare.
-
Autopista Gran Cacique Guaicaipuro (Antigua Francisco Fajardo):
- Es la opción más rápida para moverse longitudinalmente por Caracas.
- Puede ingresar desde distribuidores cercanos como Macaracuay o El Llanito para evitar el tráfico interno de las avenidas.
-
Avenida Boyacá (Cota Mil):
- Ideal para evitar por completo el este de Caracas (incluyendo Petare y La Urbina) y conectar directamente con otras zonas, ya sea hacia el centro de la ciudad o hacia el este (vía Autopista Guarenas-Guatire) a través de Terrazas del Ávila.
-
Avenida Río de Janeiro:
- Sirve como alternativa más al sur, conectando zonas del sureste de Caracas y ofreciendo una ruta hacia el centro sin pasar por la Av. Francisco de Miranda.
