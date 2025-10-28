Inameh confirma que una nueva onda tropical ingresó a Venezuela: actualización del pronóstico 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó que entró a Venezuela la onda tropical N.º 51.
A través de sus redes sociales, el Inameh compartió una actualización del pronóstico para las próximas seis horas.
Inameh confirma que una nueva onda tropical ingresó a Venezuela
En tal sentido, y en el panorama general, estima incremento de nubosidad en gran parte del país, lo que generará precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas ocasionales en zonas.
De acuerdo con el pronóstico, al norte de Amazonas, Bolívar, los Andes, Falcón y Zulia, así mismo, no se descartan precipitaciones dispersas y de menor intensidad en Llanos Centrales/Occidentales y región Central.
¿Cómo será el clima en la tarde y noche?
Durante la tarde y noche se prevé incremento de la nubosidad en buena parte del país, generando lluvias o chubascos dispersos y actividad eléctrica ocasional.
De acuerdo con el pronóstico, en zonas de Bolívar, los Andes, Falcón y Zulia, sin descartar precipitaciones dispersas y de menor intensidad en zonas de los Llanos Centrales y Occidentales y la región Centro Norte Costera.
