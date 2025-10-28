Inameh confirma que una nueva onda tropical ingresó a Venezuela: actualización del pronóstico 

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó que entró a Venezuela la onda tropical N.º 51.

A través de sus redes sociales, el Inameh compartió una actualización del pronóstico para las próximas seis horas.

Inameh confirma que una nueva onda tropical ingresó a Venezuela

En tal sentido, y en el panorama general, estima incremento de nubosidad en gran parte del país, lo que generará precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas ocasionales en zonas.

De acuerdo con el pronóstico, al norte de Amazonas, Bolívar, los Andes, Falcón y Zulia, así mismo, no se descartan precipitaciones dispersas y de menor intensidad en Llanos Centrales/Occidentales y región Central.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Durante la tarde y noche se prevé incremento de la nubosidad en buena parte del país, generando lluvias o chubascos dispersos y actividad eléctrica ocasional.

De acuerdo con el pronóstico, en zonas de Bolívar, los Andes, Falcón y Zulia, sin descartar precipitaciones dispersas y de menor intensidad en zonas de los Llanos Centrales y Occidentales y la región Centro Norte Costera.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube