Padrinos regionales en Venezuela: claves del nuevo esquema territorial y cómo se articula con las comunas

Con el objetivo de acelerar la atención comunitaria y supervisar los programas sociales, el presidente Nicolás Maduro anunció la designación de padrinos y madrinas estadales del Sistema «1×10 del Buen Gobierno».

Durante la transmisión del programa Con Maduro +, el mandatario presentó a las nuevas autoridades que asumirán tareas de articulación territorial bajo la consigna «¡Al combate!».

Maduro anuncia nuevos padrinos para los estados

En esta nueva etapa, los padrinos deberán interactuar de forma permanente con las Salas de Autogobierno Comunal. Estas estructuras operan en más de cinco mil circuitos en todo el país.

La estrategia busca garantizar el abordaje de prioridades locales, desde servicios básicos hasta proyectos productivos, con énfasis en la participación ciudadana.

¿Quiénes fueron designados y en qué estados?

Entre los nombramientos destacan figuras del gabinete ministerial:

Bolívar y Lara: Delcy Rodríguez

Yaracuy: Anabel Pereira

Trujillo: Sergio Lotartaro

Táchira: Carlos Mast Yustiz

Portuguesa: Raúl Paredes

Sucre: Yelitze Santaella

Nueva Esparta: Leticia Gómez

Monagas: Carlos Leal Tellería

Miranda: Gabriela Jiménez

Mérida: Franklin Cardillo

La Guaira: Yván Gil

Delta Amacuro y Guayana Esequiba: Héctor Silva

Guárico: Ricardo Menéndez

Falcón: Juan Carlos Loyo

Cojedes: Ricardo Sánchez

Barinas: Ángel Prado

Apure: Luis Villegas

Anzoátegui: Julio León Heredia

Carabobo: Alex Saab

Aragua: Vladimir Padrino López

Amazonas: Clara Vidal

Meta: 8 millones de casos resueltos antes de fin de año

Según el Ejecutivo, esta reorganización permitirá afinar las estrategias del 1×10 del Buen Gobierno. La meta es resolver 8 millones de casos antes del 31 de diciembre.

Los padrinos deberán coordinar acciones con gobernaciones, alcaldías y vocerías comunales, priorizando salud, agua, electricidad, educación y alimentación.

