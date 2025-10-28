Padrinos regionales en Venezuela: claves del nuevo esquema territorial y cómo se articula con las comunas

Con el objetivo de acelerar la atención comunitaria y supervisar los programas sociales, el presidente Nicolás Maduro anunció la designación de padrinos y madrinas estadales del Sistema «1×10 del Buen Gobierno».
Durante la transmisión del programa Con Maduro +, el mandatario presentó a las nuevas autoridades que asumirán tareas de articulación territorial bajo la consigna «¡Al combate!».
Maduro anuncia nuevos padrinos para los estados
En esta nueva etapa, los padrinos deberán interactuar de forma permanente con las Salas de Autogobierno Comunal. Estas estructuras operan en más de cinco mil circuitos en todo el país.
La estrategia busca garantizar el abordaje de prioridades locales, desde servicios básicos hasta proyectos productivos, con énfasis en la participación ciudadana.
¿Quiénes fueron designados y en qué estados?
Entre los nombramientos destacan figuras del gabinete ministerial:
-
Bolívar y Lara: Delcy Rodríguez
-
Yaracuy: Anabel Pereira
-
Trujillo: Sergio Lotartaro
-
Táchira: Carlos Mast Yustiz
-
Portuguesa: Raúl Paredes
-
Sucre: Yelitze Santaella
-
Nueva Esparta: Leticia Gómez
-
Monagas: Carlos Leal Tellería
-
Miranda: Gabriela Jiménez
-
Mérida: Franklin Cardillo
-
La Guaira: Yván Gil
-
Delta Amacuro y Guayana Esequiba: Héctor Silva
-
Guárico: Ricardo Menéndez
-
Falcón: Juan Carlos Loyo
-
Cojedes: Ricardo Sánchez
-
Barinas: Ángel Prado
-
Apure: Luis Villegas
-
Anzoátegui: Julio León Heredia
-
Carabobo: Alex Saab
-
Aragua: Vladimir Padrino López
-
Amazonas: Clara Vidal
Meta: 8 millones de casos resueltos antes de fin de año
Según el Ejecutivo, esta reorganización permitirá afinar las estrategias del 1×10 del Buen Gobierno. La meta es resolver 8 millones de casos antes del 31 de diciembre.
Los padrinos deberán coordinar acciones con gobernaciones, alcaldías y vocerías comunales, priorizando salud, agua, electricidad, educación y alimentación.
