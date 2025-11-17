GMSP hará exámenes de despistaje prostático gratuitos: la detección precoz salva vidas

Suscríbete a nuestros canales

El Grupo Médico Santa Paula (GMSP) reafirma su compromiso con la salud y el bienestar integral del hombre sumándose a la iniciativa Movember, un movimiento global dedicado a crear conciencia sobre las dolencias que afectan significativamente a la población masculina.

De tal manera se enfocan especialmente en el cáncer de próstata, la neoplasia más frecuente en los hombres. Por ello, la prevención y el diagnóstico precoz son cruciales.

Con el propósito de incentivar la prevención y facilitar la detección oportuna, el GMSP realizará una jornada especial de Pesquisa de Lesiones Prostáticas el próximo sábado 22 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana-.

¿Qué servicios tendrá el GMSP?

La jornada contará con la atención directa de un equipo de especialistas en urología altamente calificado, destacando la presencia del Dr. Jorge Moanack, Dra. Gina González, Dr. Daniel Mercado, Dra. Vanessa Goyo, Dra. Julmery Vargas y Dra. Fabiola Rodríguez que brindarán una evaluación exhaustiva y específica a los usuarios, la cual incluirá:

Examen físico urológico: Una revisión detallada realizada por el especialista.

Chequeo de estilo de vida: Evaluación de factores de riesgo y hábitos relevantes para la salud prostática.

Análisis de resultados de Antígeno Prostático Específico (PSA): Es obligatorio que los usuarios presenten los resultados de su prueba de PSA previamente realizada para su análisis médico.

¿Por qué es importante la prevención?

El GMSP subraya que la detección oportuna salva vidas, siendo este el mensaje central de la actividad a realizar. La clínica enfatiza la vital importancia de realizar controles preventivos anuales de próstata a partir de los 45 años, que deben incluir la medición del PSA y el examen físico urológico con Tacto Rectal.

Reitera que identificar cualquier alteración prostática en sus etapas iniciales incrementa significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso. Con esta actividad, la institución refuerza su compromiso con la salud al proporcionar herramientas de diagnóstico accesibles y confiables a la comunidad.

Para solicitar un cupo y obtener mayor información se debe llamar al 0500 CUIDATE (2843283) o al (0212) 9176200, o se puede escribir vía WhatsApp al 0414/0424/0412/0422 CLINICA (2546422).

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube