Responsabilidad civil vehicular: lo que debe saber para elegir la póliza idónea en Estados Unidos

En Estados Unidos (EEUU) es necesario cumplir con la ley antes de poder circular por las calles, la responsabilidad al volante va más allá de una promesa y se convierte en un hecho a la hora de contar con ciertos seguros, descubra por qué es vital y cómo elegir la mejor opción.

Esta vez nos referimos a la responsabilidad civil vehicular, la cual es conocida en EEUU como “Auto Liability Insurance” o, simplemente, “Liability Coverage”.

Este es el tipo de seguro de auto más fundamental y, en la inmensa mayoría de los estados, es obligatorio para poder conducir legalmente un vehículo.

El objetivo principal de esta cobertura es protegerte financieramente en caso de que seas el culpable de un accidente de tráfico que cause lesiones o daños a terceros (otra persona o su propiedad).

Entienda cómo funciona la responsabilidad civil en EEUU

Lo primero que debe tener claro es que la cobertura de la responsabilidad civil solo protege al tercero afectado, es decir, no cubre tus propia lesiones ni daños a tu vehículo.

Se divide en dos partes principales, cada una con sus propios límites monetarios:

Responsabilidad Civil por Lesiones Corporales (Bodily Injury Liability - BI)

La cual paga los costos de las personas que resultaron heridas o fallecieron en un accidente que tú causaste.

+ Facturas médicas, hospitalización y tratamientos de rehabilitación.

+ Salarios perdidos (pérdida de ingresos) de la persona lesionada.

+ Compensación por dolor y sufrimiento.

+ Honorarios legales si la persona lesionada te demanda.

- Esta cobertura se expresa generalmente con dos números: por ejemplo, en una póliza 25/50, el primer número ($25,000) es el límite que pagará la aseguradora por una sola persona lesionada, y el segundo número ($50,000) es el límite total que pagará por todas las lesiones causadas en un mismo accidente.

Responsabilidad Civil por Daños a la Propiedad (Property Damage Liability - PD)

Esta parte paga los costos de los daños materiales causados a la propiedad de otra persona en un accidente que tú causaste.

+ Reparación o reemplazo del vehículo dañado del otro conductor.

+ Daños a bienes inmuebles o estructuras: cercas, buzones, postes de luz, edificios, entre otros.

- Este es el tercer número en la expresión de límites. Es decir, una póliza 25/50/10 significa que la aseguradora pagará hasta $10.000 por todos los daños a la propiedad causados en el accidente.

Ahora, el límite mínimo legal que debes contratar (por ejemplo, 25/50/10) es diferente en cada estado.

¿Es recomendable obtener una póliza mínima? + Recomendaciones

En la práctica, tener la cobertura mínima, puede resultar muy limitada, según lo reseña el portal especializado de Siempre Auto.

Aunque en muchos estados solo se exigen $25,000 por persona y $50,000 por accidente en lesiones, estas cifras pueden agotarse rápidamente si hay hospitalizaciones o varios afectados.

Hay que tener en cuenta que esto puede incluir facturas médicas, abogados o daños materiales costosos. Por lo que, si los gastos superan esos límites, deberás pagar la diferencia de tu bolsillo.

Destacan que elegir una protección adecuada no solo te mantiene en regla con la ley, sino que también garantiza que no tengas que enfrentar gastos imposibles después de un accidente.

Desde el portal especializado indican que elegir la cobertura de responsabilidad civil ideal depende de varios factores personales y financieros, por lo que los conductores deben tener en cuenta:

Si posee una vivienda, un negocio o ahorros importantes, es fundamental contar con una cobertura alta. Ya que, en caso de un reclamo grande, tus bienes podrían verse comprometidos.

Ten en cuenta que, si manejas frecuentemente por autopistas, zonas urbanas o en condiciones climáticas adversas, el riesgo de accidentes es mayor.

Entienda que autos nuevos o de alto valor tienden a causar mayores daños materiales en caso de choque, por lo que conviene ampliar la protección.

Antes de firmar una póliza, compara cotizaciones de al menos tres aseguradoras.

En este sentido, recomiendan revisar el precio, los límites de cobertura, deducibles y reputación del servicio al cliente.

