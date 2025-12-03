Lanzan revista Alerta Salud Magazine: un nuevo espacio con información sobre medicina y bienestar

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 2 de diciembre se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la revista Alerta Salud Magazine, un espacio impreso que permitirá ofrecer información confiable sobre salud, medicina y bienestar.

Alerta Salud es una multiplataforma con presencia en televisión a través del canal Venevisión, los días sábados a las 11:00 am; en radio por Millenial 95.5 FM, los miércoles a las 9:00 am y redes sociales. Ahora presenta de manera oficial su versión impresa.

En su contenido buscan informar sobre temas relacionados con la salud, de la mano de un grupo de médicos especialistas y otros aliados que ayudan a proporcionar información adecuada y confiable.

La portada de la nueva revista Alerta Salud Magazine fue develada durante un encuentro con invitados especiales y medios de comunicación.

La presidenta de la revista, Pierina Rojas, quien además conduce los programas de radio y televisión de la marca, manifestó su agradecimiento a todas las personas que han colaborado para que este proyecto se convierta en una realidad.

En este sentido, manifestó que la portada de esta primera edición de la revista estuvo protagonizada por deportistas venezolanos destacados, para recordar a su audiencia que "el deporte es salud".

"Es importante que sepan que el deporte o el ejercicio, es salud, por eso quisimos hacer esta edición justamente de este tema", enfatizó tras dar a conocer la primera portada de la revista.

Las figuras que se unieron en la portada son: el basquetbolista y exjugador de la selección nacional de básquet Víctor David Díaz, la jugadora de la selección nacional de básquet Daniela Wallen, al miembro de la selección nacional de voleibol Willner Rivas, y a la judoka olímpica Anriquelis Barrios.

Por su parte, el basquetbolista Víctor David Díaz agradeció por la oportunidad de convertirlo en imagen de este espacio. "Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. El deporte, la salud, es vida (...) Es importante que entendamos que levantarnos de la cama todos los días, hacer ejercicio, caminar, correr, hacer pesas, bicicleta, nadar, ir al parque, hay muchas maneras de mantenernos sanos, muchas maneras de estar vivos. A esta edad ya dependen de nosotros, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros amigos, y para que nos disfruten tenemos que estar sanos", señaló.

