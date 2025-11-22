Conciencia y acción: Sociedad Anticacerosa de Venezuela alerta sobre la salud masculina

Suscríbete a nuestros canales

La salud de los hombres a menudo ha sido un tema relegado o abordado con reserva, lo que históricamente ha generado barreras en la prevención y el diagnóstico temprano de enfermedades críticas. Sin embargo, existe una movilización global que busca cambiar esta dinámica, impulsando la conversación abierta y la proactividad en el autocuidado masculino.

En el contexto venezolano, esta conciencia es especialmente vital, dada la alta incidencia de ciertas patologías oncológicas que afectan significativamente a la población de varones. La detección temprana se consolida como el arma más potente para revertir estas tendencias y asegurar mejores pronósticos de vida. Es imperativo que la sociedad y, en particular, los hombres, asuman un rol activo en la vigilancia de su bienestar.

Foto: Freepik

Panorama oncológico masculino

La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), aprovechando la conmemoración mundial de Movember en noviembre, ha emitido un llamado urgente a la acción en pro de la salud del hombre. Esta campaña global, representada por el distintivo "Bigote con intención", va más allá del estilo, promoviendo el bienestar integral del varón, lo que incluye la lucha contra los cánceres de próstata, testículo y pene, así como la atención a la salud mental y la lucha contra el sedentarismo.

De acuerdo con el doctor Juan Saavedra, Director de Proyectos y Asuntos Institucionales de la SAV, existen tres tipos de cáncer con mayor afectación en el varón venezolano:

Cáncer de próstata (el de mayor impacto) Cáncer de pulmón Cáncer de colon y recto

Las estadísticas presentadas por la SAV para el año 2024 son una señal de alarma. El cáncer de próstata lideró las cifras con 9.345 nuevos casos y 4.181 fallecimientos. Le siguió el cáncer de pulmón con 3.525 diagnósticos y 2.900 decesos, y el cáncer colorrectal con 3.107 casos y 1.350 muertes.

El Dr. Saavedra enfatizó que, aunque el cáncer de próstata es el segundo más común globalmente, en Venezuela es la principal causa de incidencia y mortalidad en varones, con una media diaria de 26 diagnósticos y 11 pérdidas de vida.

Ante este sombrío panorama, el mensaje del especialista es de esperanza: la curación es alcanzable si la enfermedad se identifica en sus etapas iniciales. Por ello, la SAV insta a los hombres venezolanos a dejar a un lado el miedo y los prejuicios asociados con los chequeos médicos.

Romper el silencio y adoptar una postura responsable y proactiva frente a la salud personal son pasos esenciales. Noviembre sirve como un poderoso recordatorio de que la vigilancia médica continua es la mejor estrategia y que un diálogo abierto transforma un diagnóstico en una oportunidad para la vida.

