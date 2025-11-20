Descubre el truco de la diadema invertida: reconocida maquilladora explica cómo usarlo para evitar la flacidez en el rostro

Suscríbete a nuestros canales

La flacidez facial es una de las preocupaciones estéticas que acompañan el paso del tiempo: la piel pierde firmeza, se marcan los contornos y requieren nuevas estrategias tanto en el cuidado como en el maquillaje.

En este contexto, la maquilladora profesional María Sánchez comparte un truco concreto para atenuar esa pérdida de definición en el rostro mediante una técnica de aplicación de la base de maquillaje que llama “diadema invertida”.

Técnica de la “diadema invertida”

Según María Sánchez, cuando la piel va perdiendo tonicidad y los pliegues y sombras aparecen alrededor de la mandíbula o el mentón, es clave adaptar no solo los cosméticos, sino también el modo de aplicarlos.



La esencia de su método es la siguiente: una vez aplicado el maquillaje habitual (colorete, bronceador, etc.), se añade una capa adicional de base o corrector en un tono igual o ligeramente más claro al de la piel, trazando un arco que va desde una oreja, recorre la línea de la mandíbula, desciende hacia el mentón y asciende hasta la otra oreja.

Esta forma, similar a una “U” o diadema al revés, enmarca el rostro visualmente y ayuda a suavizar la transición entre cuello y cara, atenuando la apariencia de flacidez.



El resultado buscado es un efecto óptico de levantamiento: gracias a ese contorno extra definido, la piel parece más firme, los tonos más homogéneos y el efecto de laxitud se reduce. Como señala la especialista, “la técnica de la diadema invertida es una de las que siempre utilizo para mitigar los efectos del paso de la edad”.



Además, este enfoque parte de una premisa avalada por expertas: a partir de los 30-40 años, los excesos (como tabaquismo, falta de descanso o exposición solar) empiezan a dejar huella visible en la piel.



No se trata solo de usar productos “anti-edad”, sino de “pensar” el maquillaje en función de la estructura cambiante del rostro, y adaptar los gestos de aplicación para recuperar contornos y definición.

