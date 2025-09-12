¿Quién es Tyler Robinson? Acusado de asesinar al activista Charlie Kirk

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días, el reciente asesinato del influyente activista conservador, Charlie Kirk, conmocionó a Estados Unidos.

Lo que comenzó como un encuentro para discutir ideas en un campus universitario, terminó con un disparo mortal y la huida de un joven desconocido.

De acuerdo con el presidente Donald Trump, el sospechoso, ya bajo custodia, fue identificado la noche del 11 de septiembre, gracias a la colaboración familiar y la labor policial. Pero su detención es solo el inicio de una investigación que busca los motivos detrás del crimen.

¿Quién es el asesino de Charlie Kirk?

Según información proporcionada por la agencia EFE, Tyler Robinson, un joven de 22 años y residente de Utah, fue señalado como el presunto autor del asesinato.

Su detención se produjo después de una intensa búsqueda que se extendió hasta el Parque Nacional de Zion, a unos 400 kilómetros del lugar del crimen.

Desde una perspectiva diferente, los medios locales pintan un retrato de Robinson como un joven y estudiante prometedor. Se difundieron múltiples imágenes que lo muestran en su entorno familiar y académico, y en ellas también se evidencia un temprano vínculo con las armas.

De forma independiente, dos fuentes de CBS, un socio de la BBC, reportaron que Robinson le confesó el crimen a su padre y que su residencia se ubica en el sur de Utah.

"Alguien muy cercano a él lo delató. Primero se lo dijo a un pastor religioso y este se lo comunicó a las autoridades", indicó Trump durante una entrevista con Fox News.

BBC Verify investigó las redes sociales asociadas al sospechoso y encontró una cuenta de Facebook, que se cree pertenece a su madre.

Las publicaciones de esta cuenta sugieren que la familia reside en Cedar City, Utah, a unas tres horas en auto de la universidad donde ocurrió el tiroteo. Cabe destacar que algunas fotografías de Tyler han sido eliminadas del perfil.

¿Qué ocurrió con Charlie Kirk?

El ataque ocurrió en plena luz del día, mientras Charlie Kirk, de 31 años, se dirigía a unas 3.000 personas en el patio de la Universidad de Utah Valley.

Los asistentes al evento quedaron en shock cuando un solo disparo interrumpió la charla de Kirk. El activista, que respondía a una pregunta sobre la violencia armada, se desplomó con una herida en el cuello.

Según las investigaciones, el agresor disparó desde el techo de un edificio cercano. Kirk fue trasladado de urgencia a un hospital, pero su muerte fue confirmada horas después.

Charlie Kirk era una figura central en el movimiento conservador estadounidense, conocido por ser un ferviente aliado del expresidente Donald Trump.

A los 18 años, cofundó Turning Point USA (TPUSA), una organización dedicada a promover ideas conservadoras en los campus universitarios. Sus debates en temas como el derecho a portar armas, el cambio climático y la fe lo convirtieron en un imán para las juventudes de derecha.

Sin embargo, su postura firme y a menudo provocadora también le granjeó numerosos críticos, quienes lo consideraban una figura divisiva que difundía teorías conspirativas, como la afirmación de que Trump ganó las elecciones de 2020.

