Casas prefabricadas en Amazon: precios actualizados y modelos con entrega gratis

Las casas prefabricadas continúan ganando terreno en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, y Amazon se posiciona como una de las plataformas más activas en su comercialización.

Según la información compartida por La Nación, estas viviendas destacan por su bajo costo, facilidad de instalación y creciente demanda entre quienes buscan alternativas habitacionales rápidas y funcionales.

Durante octubre de 2025, Amazon ofrece una amplia gama de modelos con precios que parten desde los 5.600 dólares. Sin embargo, las cifras varían según el tamaño, los materiales y las prestaciones incluidas.

Amazon y el auge de las viviendas modulares

Entre las opciones más económicas se encuentra una unidad de 20 pies (6 metros), fabricada en acero inoxidable con paneles impermeables. Esta casa, que puede destinarse a uso residencial o comercial, se ensambla en tres horas sin herramientas profesionales. Su precio actual es de $5.599, un leve aumento respecto al mes anterior, cuando costaba $5.299.

Otra alternativa destacada es la casa con patio, que incluye baño, cocina y un porche cubierto. Con seis metros cuadrados y estructura plegable de acero aleado, resiste vientos de hasta nivel 10. Su valor asciende a $6.798.

Modelos con más espacio y entrega gratuita

Para quienes buscan mayor comodidad, Amazon ofrece una casa prefabricada con dos dormitorios, baño completo y cocina integrada. Esta unidad metálica mide 11 metros de profundidad y cuesta $10.059.

Además, una de las ofertas más completas incluye entrega gratuita entre el 2 y el 8 de diciembre de 2025. Se trata de una vivienda de $36.700, con 8 metros de profundidad, 6 de ancho y 2,8 de alto. Cuenta con cerraduras de seguridad, gabinetes de cocina, baño completo y posibilidad de ampliar a tres habitaciones.

¿Por qué crece la demanda?

El interés por estas casas responde a varios factores. Por un lado, los precios son considerablemente más bajos que los de viviendas tradicionales. Por otro, su instalación rápida y su diseño modular permiten adaptarlas a distintos terrenos y necesidades.

Además, la posibilidad de adquirirlas directamente desde Amazon, con opciones de envío gratuito y descripciones detalladas, ha facilitado su acceso a un público más amplio.

En tal sentido, los precios de las casas prefabricadas en Amazon en octubre de 2025 oscilan entre US$5.599 y US$36.700, según el modelo y las prestaciones. La tendencia apunta a soluciones habitacionales más accesibles, rápidas y adaptables a los nuevos estilos de vida.