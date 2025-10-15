Prepare el carro para las lluvias: conozca los precios de las gomas para ventanas

Suscríbete a nuestros canales

Cuando comienza la temporada de lluvias es importante el buen estado de un carro, para que así la conducción sea segura y sin ningún problema. Por ello, es necesario que las gomas de los vidrios funcionen correctamente, las cuales deben reemplazarse anualmente o cuando muestren signos de deterioro.

Estas gomas se consiguen como lamevidrios, también conocidas como sellos de ventana, son componentes esenciales en la estructura de los vehículos. Su función es crucial para garantizar la comodidad y seguridad de los ocupantes del auto.

¿Qué son las gomas lamevidrios?

Las gomas lamevidrios son tiras de material flexible que se colocan alrededor de las ventanas y el parabrisas de un vehículo. Están diseñadas para crear un sellado hermético entre el vidrio y la carrocería, evitando que el agua, el aire y el polvo entren en el interior del carro.

Una de las funciones más importantes es evitar que el agua de lluvia o el agua de charcos entre al vehículo, para así proteger al conductor y a los pasajeros.

Cuando la lluvia es muy fuerte, si el sellado está deteriorado, se comienza a filtrar el agua al auto, lo que lleva a que se dañen ciertos complementos, como la tapicería y los elementos electrónicos.

¿Cuántos cuestan?

Esta pieza es individual, es decir, es una por ventana. Además, cada vehículo tiene un diseño en especifico por lo que el costo depende del tamaño y modelo.

No obstante, hay gomas lamevidrios "universales", que se encuentran en muchos locales de autopartes, las cuales son adaptadas al vehículo por un grupo de expertos.

Su precio ronda entre los 15 y 20 dólares. Una pieza original puede costar hasta 50 dólares cada goma para carros pequeños, mientras que para camionetas el costo es hasta de 150 dólares.

En establecimientos como Caracal, con sede en Chacao y La Campiña se encuentran las gomas universales y las originales, según la disponibilidad del modelo de vehículo, de acuerdo a lo indicado en sus redes sociales.

Cabe destacar que cuentan con un personal especializado para la instalación de las piezas, por lo que se cotiza todo junto. De no ser el original, la goma universal es adaptada por ellos mismos.

Este local cuenta con Cashea, por lo que se puede pagar en varias cuotas tras cancelar una inicial.

En la plataforma de Mercado Libre se ofertan desde 20 hasta 70 dólares, según las especificaciones del modelo del vehículo.

¿Cuál es el precio de instalación?

En Gomas Part, ubicados en Los Dos Caminos, la instalación de gomas lamevidrios universales en un auto pequeño ronda los 80 dólares, contando las piezas y la mano de obra.

Para una camioneta, la instalación se cotiza hasta en 300 dólares, conforme a su modelo y si se trata de elementos originales o no.

Es importante recordar que las gomas lamevidrios no son componentes permanentes y, con el tiempo, pueden desgastarse debido a factores como la exposición a la luz solar, cambios de temperatura y la acumulación de suciedad.

De tal manera, es recomendable revisar estas gomas regularmente y considerar su reemplazo a los 12 meses o cuando haya pruebas de deterioro o mal funcionamiento.

Las señales de desgaste son las filtraciones de agua, polvo y ruidos excesivos.