Horario de verano permanente en Florida: qué falta para que el cambio sea definitivo

Florida ajustará sus relojes este 2 de noviembre, como cada otoño. A las 2:00 a.m., los residentes retrasaron una hora sus dispositivos, despidiéndose, por ahora, de los atardeceres largos.

Aunque el estado del Sol aprobó una ley para mantener el horario de verano de forma permanente, el Congreso de Estados Unidos tiene la última palabra sobre el cambio nacional.

¿Qué impide que Florida disfrute de días soleados todo el año?

Desde 1966, el Daylight Saving Time (DST) está regulado por la Ley de Hora Uniforme, que establece el cambio semestral como norma federal.

Por ello, aunque Florida y otros 17 estados han aprobado leyes locales para fijar el horario de verano, ninguna puede entrar en vigor sin autorización del Congreso.

¿Qué propone la ley estatal y quiénes la impulsan?

La legislación floridana busca eliminar el cambio de hora y mantener el horario de verano todo el año. Senadores Marco Rubio y Rick Scott lideran esta iniciativa.

Ambos promueven la “Ley de Protección del Sol”, que permitiría a los estados aplicar el horario fijo si así lo deciden. Sin embargo, el Congreso aún no modifica la ley nacional.

¿Cómo impactaría este cambio a residentes y turistas?

Según estudios citados por medios como CBS y The Hill, mantener el horario de verano podría mejorar el bienestar, reducir accidentes y estimular el comercio vespertino.

Además, millones de turistas que visitan Florida cada año disfrutarían de más horas de luz en parques, playas y atracciones, lo que beneficiaría al sector turístico.

