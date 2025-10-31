Black Friday y Cyber Monday ya tienen fecha definida en Florida: cinco consejos claves para comprar

Suscríbete a nuestros canales

En Florida, los consumidores inician la cuenta regresiva para la llegada de las nuevas jornadas del Black Friday, un evento que marca la temporada de compras navideñas con una ola de ofertas.

Este 2025, la expectativa es alta, pues se trata de una oportunidad única para adquirir productos a precios bajos, lo que capta la atención de millones cada año, informó El Tiempo.

Siguiendo la costumbre en EEUU, el Black Friday se celebra el día posterior a la festividad de Acción de Gracias. Para este año, la fecha precisa de este esperado maratón de descuentos ya está confirmada.

Anticipación y comienzo de las ofertas en Black Friday

Con el Día de Acción de Gracias fijado para el jueves 27 de noviembre, la gran jornada de rebajas dará su anuncio de salida el viernes 28 de noviembre.

Sin embargo, la magnitud de la demanda impulsó un cambio significativo en los hábitos de los minoristas, extendiendo el periodo de ofertas mucho antes de la fecha oficial.

Esta costumbre implica que los anuncios de descuentos o el inicio de las ofertas de Black Friday pueden presentarse días o incluso semanas antes del 28 de noviembre.

La anticipación es clave, en especial para quienes buscan completar con tiempo sus compras navideñas.

¿Cuándo se realiza el Cyber Monday?

Como una extensión directa y enfocada en el comercio electrónico, el Cyber Monday complementa la temporada de descuentos.

Este año, la jornada de ofertas tendrá lugar el lunes 1 de diciembre. Es importante recalcar que su distintivo radica en que las promociones y ventas están disponibles únicamente a través de canales digitales.

Consejos y estrategias para una compra inteligente en Black Friday

Para navegar con éxito este periodo de intensa actividad y asegurar las mejores compras, es esencial una planificación rigurosa:

Una clave para evitar gastos impulsivos es definir con antelación qué se necesita comprar y establecer un límite máximo de gasto claro y realista. Los expertos recomiendan verificar el precio actual de los artículos deseados con semanas de antelación. Esto permite a los consumidores detectar ofertas auténticas y evitar supuestos "descuentos falsos". Al ser un evento de alta demanda, considerar aprovechar las ofertas tempranas o las promociones previas al Black Friday puede ayudar a asegurar el stock de productos deseados. Antes de finalizar cualquier transacción, revisar las políticas de devolución y las garantías ofrecidas por la tienda. Distinguir claramente entre artículos necesarios y deseos impulsivos para mantener el control presupuestario durante las rebajas.

