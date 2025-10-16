¡Riesgo para bebés! FDA saca del mercado esta crema antipañalitis contaminada con peligrosa bacteria: revisa si tienes el producto

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lanzó una alerta de salud pública, instando a padres y cuidadores a revisar y desechar de inmediato una pomada específica para las rozaduras de pañal debido a una grave contaminación bacteriana.

El retiro, ampliado recientemente, afecta a múltiples lotes y productos que, en su formulación, utilizan un componente susceptible de albergar un patógeno peligroso.

La razón que causa el retiro de esta crema antipañalitis para bebés en Estados Unidos

La empresa DermaRite Industries, LLC está llevando a cabo un retiro voluntario a nivel nacional de varios productos tópicos, incluyendo el protector cutáneo Renew Periprotect, que está indicado para ayudar a tratar y prevenir la dermatitis del pañal.

La razón: la potencial contaminación con el complejo bacteriano Burkholderia\ cepacia\ complex, según confirma la FDA en sus comunicados de seguridad.

El BCC representa un riesgo significativo de infecciones graves y potencialmente mortales, especialmente para individuos inmunosuprimidos o con lesiones cutáneas preexistentes, como las irritaciones causadas por el pañal.

En el peor de los casos, la infección podría propagarse al torrente sanguíneo, desencadenando una sepsis, destaca la FDA

Acción inmediata: padres deben revisar y desechar esta crema antipañalitis

La FDA y DermaRite Industries han sido enfáticos: si usted posee cualquiera de los productos afectados, debe dejar de usarlo inmediatamente y desecharlo.

La notificación oficial de la FDA detalla que, aunque el retiro inicial se enfocó en un lote, la expansión incluye más productos y lotes específicos, los cuales se distribuyeron en todo Estados Unidos y Puerto Rico.

DermaRite notificó a sus distribuidores y clientes que deben examinar su inventario y destruir cualquier producto contaminado.

La voz activa es clave: Usted debe proteger a su bebé. Revise el empaque de su pomada. Si identifica el producto Renew Periprotect o cualquier otro de la marca DermaRite listado en la alerta (consulte el sitio web de la FDA o de la compañía para la lista completa de lotes), no lo aplique en la piel de su hijo.

Riesgos y síntomas a observar en bebés

Para bebés sanos con lesiones cutáneas menores, el uso de estos productos podría resultar en infecciones localizadas.

Sin embargo, en el contexto de la piel irritada de una rozadura de pañal, el riesgo de que la bacteria ingrese al cuerpo aumenta.

Si su bebé utilizó alguno de estos productos y presenta signos de infección como enrojecimiento que empeora, hinchazón, supuración, fiebre o malestar general, contacte a su médico o profesional de la salud de inmediato. La vigilancia activa y la rápida acción son esenciales para mitigar cualquier riesgo.

Recuerde: Siempre verifique las alertas y retiros de productos de la FDA para garantizar la seguridad de los productos que entran en contacto con la piel sensible de su bebé.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube