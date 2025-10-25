Riesgo de infección: FDA retira un lote de toallas desmaquillantes en cuatro estados de EEUU por posible peligro a la salud

Suscríbete a nuestros canales

Una alerta sanitaria fue emitida en Estados Unidos tras la decisión de retirar del mercado un lote de toallitas desmaquillantes de la marca Neutrogena.

La medida responde a precauciones tomadas luego de que se reportara la posible presencia de una bacteria que podría afectar a ciertos consumidores, especialmente a quienes presentan sistemas inmunológicos comprometidos.

De acuerdo con el comunicado, las unidades afectadas pertenecen a las Neutrogena Makeup Remover Ultra-Soft Cleansing Towelettes un producto ampliamente distribuido en tiendas físicas y plataformas en línea.

La empresa fabricante decidió retirar voluntariamente el lote tras realizar pruebas de control de calidad. Estas toallitas fueron distribuidas en los estados de Texas, Carolina del Sur, Georgia y Florida.

Información publicada por la FDA

La información, difundida en el portal web de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), confirma que la compañía Kenvue Brands, propietaria de Neutrogena, ejecutó el retiro tras detectar la bacteria Pluralibacter gergoviae.

Este microorganismo puede resistir conservantes usados ​​regularmente en productos cosméticos, lo que motivó la clasificación del retiro como de riesgo Clase II, un nivel moderado según los estándares de la agencia federal.

Los especialistas indicaron que, aunque las infecciones por esta bacteria son poco comunes, pueden desencadenar afecciones respiratorias, oculares o urinarias, además de complicaciones graves en personas vulnerables.

La FDA precisó que el retiro afecta 1,312 cajas del producto Neutrogena Makeup Remover Ultra-Soft Cleansing Towelettes﻿ (presentación de 50 unidades, paquete de 25), correspondientes al lote 1835U6325A.

La compañía exhortó a los consumidores a verificar el número de lote antes de utilizarlas y suspender su uso inmediato si coincide con el mencionado. Kenvue Brands informó que el retiro se realiza de manera preventiva y que ha iniciado los procedimientos para la devolución o reemplazo de los productos afectados.

